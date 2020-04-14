Как мезороллер может преобразить вашу кожу

Не секрет, что небольшие повреждения кожи активизируют выработку эластина и коллагена. Отчасти на этом принципе основаны пилинги, но там включается еще процесс отшелушивания и снятия верхнего слоя эпидермиса. Это свойство нашей кожи широко используется в косметологии, особенно при применении мезороллера, подробнее узнать о котором можно на странице https://www.laserhouse.com.ua/mezoroll. Мезороллер — простой и очень эффективный прибор, представляющий собой ролик с небольшими иголочками, который закреплен на удобной ручке. Косметолог проводит роллером по лицу и шее, в результате чего происходит деликатная травматизация покровов, что в свою очередь запускает мощные процессы регенерации.

Кроме того, что мезороллер механически способствует регенерации кожи, в результате чего она становится плотной и упругой, он позволяет любым уходовым средствам работать эффективней. Благодаря микропроколам любые кремы и маски, сыворотки и эликсиры проникают гораздо глубже, а значит питательные вещества попадают в более глубинные слои кожи, которые обычно остаются незатронутыми.

У процедуры с использованием мезороллера есть ряд преимуществ:

простота и доступность;

возможность применения на любых участках лица и тела;

вариативность аппаратов и толщины игл;

эффективность в решении самых разных косметологических проблем;

повышение упругости и плотности кожи;

создание оптимальных условий для использования косметологических средств;

короткий срок реабилитации.

Важно знать, что использовать мезороллер можно не всегда. От процедуры стоит отказаться, если на зоне обработки есть дерматологические патологии — псориаз, экзема, дерматит, новообразования, а также если человек страдает серьезными системными заболеваниями, например, онкологией или сахарным диабетом. Беременным женщинам также лучше перенести процедуру на более благоприятный период.

А вот для всех остальных мезороллер может стать настоящим спасением. Он оптимален при дряблости и вялости кожи, потере эластичности, постакне, мимических и возрастных морщинах, шрамах и растяжках. Это курсовая косметологическая процедура, для достижения заметного и стойкого эффекта может понадобиться до 8 процедур. Но после курса вы не узнаете свою кожу, она преобразится. Мезороллер можно, а иногда и нужно, сочетать с другими косметологическими процедурами.