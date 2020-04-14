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Типовые поломки и особенности ремонта пылесосов различных видов

В зависимости от стоимости и качества сборки, пылесос способен прослужить без поломок от 3 до 10 лет. Наблюдается закономерность: чем дороже модель, тем больше срок ее эксплуатации. Зависит последний и от других факторов:

  • грамотности ухода;
  • соблюдения пользователем рекомендаций производителя;
  • наличия брака.

Типовые поломки разных видов пылесосов

Дешевые модели сухой чистки с пылевым мешком или чашей чаще всего выходят из строя из-за несвоевременного опорожнения от мусора. Это приводит к перегреванию мотора. Страдают фильтры, двигатель. Первые можно заменить, выбрав универсальные детали. Покупка силового агрегата предполагает внушительные траты, что делает его замену нецелесообразным.

В пылесосах с циклонным фильтром происходит максимальная задержка микрочастиц, что защищает мотор от перегрева и поломок. Здесь чаще всего страдают сетчатые фильтры. Модели с аквафильтрами требовательны к чистке. Оставление воды в них приводит к появлению неприятного запаха. Нередко страдает мотор-вентилятор, что вызвано перегоранием обмотки. Такие пылесосы изначально имеют высокую стоимость. Покупка новых частей и ремонт спасают от больших расходов. Если поломка произошла до окончания гарантийного срока, любая починка обойдется бесплатно при обращении в сервисный центр. Есть исключения – выход техники из строя из-за ошибочных действий пользователя.

Признаки неисправностей и их ремонт

На сайте https://alm-zapchasti.com/cat/pylesosy запчасти к пылесосу можно купить любого типа – от мешков и щеток до труб, фильтров и моторов. Отталкиваться в выборе необходимо прежде всего исходя из характера неисправности, бренда, модели техники.

Определить поломку пылесоса помогут такие признаки:

  • резкое снижение или отсутствие тяги;
  • появление запаха гари, дыма и нагревание корпуса;
  • нехарактерный шум, гул, вибрации.

Если пылесос плохо втягивает мусор, нужно проверить наполненность пылесборника, наличие засоров в трубе, шланге, щетке. Вызывают уменьшение тяги нарушение герметичности системы из-за деформации уплотнительного кольца, поломки втулки регулятора.

Запах гари, дым, нагревание свидетельствуют о проблемах с обмоткой. Самостоятельно устранить какую поломку невозможно. Некоторые мастерские выполняют перемотку. Процедура кропотливая и длительная, может усложняться, исходя из конструкции двигателя. Гораздо проще полностью заменить мотор. Это увеличит ресурс пылесоса в несколько раз. После ремонта он вряд ли прослужит долго.

Если техника не включается, до этого не было признаков перегорания обмотки, причина кроется в нарушении контактов. Может потребоваться замена сетевого шнура или вилки.

В современных моделях с электронным блоком управления и сенсорным экраном часто ломается плата, перестают работать индикаторы, что блокирует запуск мотора, возможность регулирования и настроек режимов. Потребуется ремонт электронных компонентов.

Многие механические поломки можно устранить самостоятельно путем замены деталей. Это касается износа щеток, порыва шлангов, повреждения пылесборников.

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