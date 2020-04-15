 

Как начинающему трейдеру выбрать форекс-брокера: требования и критерии оценки

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Как начинающему трейдеру выбрать форекс-брокера: требования и критерии оценки

Правильный выбор форекс-брокера – важное условие прибыльной торговли на валютном рынке. Только 10 % трейдеров-новичков систематически получает доход при совершении сделок. Попадание в их число во многом зависит от поиска подходящего партнера, предоставляющего услуги по доступу к котировкам, необходимое программное обеспечение.

 

 

Каким условиям должны соответствовать форекс-брокеры

 

Деятельность этих участников рынка регулируется государствами по-разному. В РФ они обязаны вступить в аккредитованную саморегулируемую организацию, сформировать собственный капитал. Его размер должен составлять не менее 100 млн рублей. Только при соответствии этим условиям форекс-дилер сможет справиться с экономическими трудностями, исполнить все свои обязательства. Желающим получить помощь с выбором партнера в условиях кризиса рекомендуется читать статью о брокерах на ForexMagnates. В ней содержится подробный разбор влияния текущей финансовой ситуации на бизнес таких компаний.

 

По каким критериям оценивать брокера валютного рынка

 

Соответствие нормативным требованиям еще не гарантирует высокое качество услуг форекс-брокера. Некоторые компании находятся в иностранной юрисдикции и не имеют российской лицензии. Начинающему трейдеру рекомендуется оценивать работу потенциальных партнеров по ряду критериев:

 

  • наличие нескольких видов счетов для разных торговых стратегий;
  • узкие спреды и предоставление дополнительного кредитного плеча;
  • бесперебойное исполнение ордеров, минимальное проскальзывание;
  • отсутствие ограничений на внутридневную торговлю – скальпинг;
  • несколько удобных торговых платформ на выбор – MT4, MT5 и прочие.

 

Другие требования и особенности работы форекс-брокера

 

Хороший брокер предлагает обучающие материалы для своих клиентов. Он заинтересован в их успешной торговле, поэтому бесплатно публикует качественную информацию в разных форматах. Она представляет огромную ценность для новичков, которые совершают свои первые сделки на валютном рынке.

 

Для опытных клиентов брокеры выпускают ежедневные прогнозы. Они сделаны на основе технического и фундаментального анализа, поэтому часто учитываются в торговле. Профессиональные трейдеры не принимают на веру выводы экспертов, но самостоятельно изучают приведенные ими новости и события, которые могут повлиять на котировки.

 

Последнее требование к хорошему брокеру – наличие отзывчивой поддержки. Перебои с программным обеспечением, несвоевременное исполнение ордеров и другие проблемы сильно мешают трейдерам, приводят к убыткам. Специалисты форекс-дилера должны отвечать на вопросы круглосуточно, использовать несколько каналов связи с клиентами.

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