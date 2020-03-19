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Что такое апостиль и где его сделать

Попадая в другую страну, люди сталкиваются с необходимостью во всех инстанциях предъявлять те или иные документы. А всё, что может потребоваться за границей, должно быть переведено на иностранный язык и легализовано. Апостиль – это штамп, который на международном уровне подтверждает подлинность, законность документов и подписавшую их личность.

Он наносится как на оригиналы, так и на заверенные нотариально копии. До 1961 года этим занимались консульства, а после процедура была усовершенствована и принята на международной Гаагской Конвенции. С этого момента каждая страна-участник, присоединившаяся к договору, придерживается разработанных стандартов и легализует бумаги только так.

Апостилированию подлежат документы, выданные прокуратурой, судебными властями и органами юстиции, а также всеми частными и государственными нотариусами. Также могут понадобиться апостили дипломов, выписок, административных бумаг и копий.

В некоторых случаях требуется двойной апостиль одного и того же документа. Первый ставится на оригинал, второй – на переведённую и заверенную копию.

Виды апостилей

Сегодня существует и используется два варианта:

  • Традиционный. Выполнен в форме штампа, который предполагает рукописное либо печатное заполнение. При допущении ошибок или при внесении корректировок достаточно дополнительной подписи и гербовой печати, подтверждающих совершённые действия. Этот апостиль имеет строгий формат, наносится на обратную сторону документа или на чистый лист, который затем прошивается с основным пакетом по определённым правилам.
  • Электронный. Для его создания используется специальная программа. Данный вид апостиля Украина практикует с 2015 года. Содержание штампа и его внешний вид прежние. Оцифрованное изображение закрепляется электронно-цифровой подписью, а место печати занимает марка с цифровой и полиграфической защитой.

Где поставить апостиль

Есть три ведомства, уполномоченные делать это.

В Министерстве юстиции заверяют все документы от нотариусов и ЗАГСов. Министерство образования занимается аттестатами, дипломами, справками, выданными в образовательных учреждениях всех уровней. А Министерство иностранных дел работает с бумагами МВД, ОВИР и архивов.

Поставить апостиль можно самостоятельно, но нужно понимать, что процесс занимает немало времени, а иногда и затягивается. Но вы можете облегчить себе задачу, обратившись в бюро переводов в Киеве. Компания «Дольче Вита» контактирует со всеми ведомствами напрямую, поэтому всё будет готово в кратчайшие сроки.

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Теги: news, новости, Апостиль, 7dniv, 7dnivinfo  
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