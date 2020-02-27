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Досуг Сегодня, 22:370
Лучшие роллы в любой уголок города от Помодоро – ресторан «Pomodoro.od.ua»

Японская кухня, как и европейская, богата своими традициями. Местные повара никогда не готовят еду из плохих ингредиентов – только охлажденная рыба, недавно смешанные соусы, пикантный имбирь. Все продукты подлежат минимальной обработке, и никакой заморозки. Шефы ресторана Помодоро унаследовали эти традиции, и предлагают своим клиентам заказать суши в Одессе, которые по вкусу ничуть не уступают настоящему японскому деликатесу.

От простых маки до изысканных боулов

Самые простые роллы состоят всего из нескольких ингредиентов – водоросли нории, рис со специальной заправкой и основной ингредиент. В качестве основного наполнения повара предлагают клиентам копченый угорь, нежные лосось, авокадо и другие растительные ингредиенты.

Также в Помодоро можно заказать роллы в более сложном и изысканном исполнении. Всеми любимая Филадельфия или Калифорния – это целая феерия вкусов и гармоничное сочетание трех и более видов красной рыбы, икры. Для любителей нестандартных решений в меню есть горячие роллы.

Сеты роллов для любителей рационной экономии

Покупать роллы в наборе всегда выгоднее финансово. Заказывая сет, клиенты получают сразу несколько сортов самых популярных суши. Среди предложений Помодоро, как небольшие наборы, так и килограммовые сеты для большой компании.

Основными принципами работы одесской сети ресторанов на доставку считаются:

1. Только свежие ингредиенты, не подлежащие предварительной заморозке.

2. Индивидуальный подход в обработке каждого заказа от клиента.

3. Приготовление блюда непосредственно после поступления заявки – никаких заготовок из холодильника.

4. Регулярное расширение меню классическими блюдами и авторскими разработками шефов ресторана.

5. Быстрая доставка в течение 1 часа после оформления заказа по телефону или на сайте.

6. Доступные цены на весь ассортимент.

Каждый работник команды Помодоро искренне увлечен своим делом. Слаженная работа команды гарантирует, что доставка роллов в Одессе будет выполнена быстро. Курьер привезет роллы еще теплыми, в герметичной упаковке, с набором из пикантных соусов. К каждому виду роллов в дополнение идут бесплатные палочки, имбирь, васаби и соевый соус. Заказы на доставку по Одессе принимаются ежедневно – порадовать себя любимыми блюдами японской кухни стало элементарно просто!

Лучшая доставка еды в Одессе от ресторана Помодоро!

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Теги: news, новости, Укриана, Роллы, 7dniv, 7dnivinfo  
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