Модная обувь весна-лето 2020

Дизайнеры популярных брендов пребывают в постоянном поиске оригинальных решений, способных удивить публику и достойных роли нового тренда. Успех возможен, если экспериментальные идеи сочетаются с характеристиками, которые соответствуют потребностям покупателей. Эксперты компании Favorite Shoes отмечают одну из самых важных тенденций на мировом рынке. Посещая обувной магазин, большинство потребителей в интересуются удобными изделиями. Спрос на комфортные фасоны постоянно растет. Они преобладают в новых коллекциях.

Актуальные цвета и принты

Хиты сезона — белый и сочные оттенки оранжевого. В новых коллекциях преобладает природная палитра:

пастельный розовый, малиновый, лавандовый;

светло-бирюзовый, чистый зеленый, оливковый;

бежевый, песочный и горчичный;

стальной;

мягкий бежевый,

бордовый и баклажановый.

В тренде монохромная обувь и пестрые решения, в которых сочетаются несколько контрастных цветов.

В мире моды сложилась традиция использовать в летней обуви цветочные принты. 2020 год не стал исключением. Цветочные узоры очень разнообразны. Но горошек, полоска и анималистические принты прочно удерживают позиции в рейтингах популярности.

Модные фасоны и декоративные решения

Спортивная обувь представлена широким спектром вариантов:

классические мокасины с перфорацией;

кеды с текстильным верхом;

ugly shoes с архитектурной подошвой и необычной формой.

Этим летом стилисты рекомендуют приобрести сандалии на плоской подошве с тонкой шнуровкой до колена. Актуальны эспадрильи, декорированные плетением и жгутом. Босоножки и туфли на каблуке отнесены к разряду обуви «на особый случай». В этом сегменте дизайнеры не скупятся на оригинальный декор:

каблук снова играет роль эффектного украшения. Причудливые формы, созданные с использованием технологии 3D-печати, поражают воображение;

на смену стразам и вышивке пришли металлические украшения (цепочки, шипы и заклепки);

прочно удерживают позиции в рейтингах прозрачные вставки;

в тренде яркий металлизированные материалы и глиттер.

В моде изящная шпилька и устойчивые каблуки. Округлый мысок характерен для спортивных фасонов и моделей на плоской подошве. В обуви «на особый случай» преобладают острые, квадратные и скошенные носки.

Спектр модных решений чрезвычайно широк. Выбирайте варианты, созвучные вашим представлениям о комфорте и эстетике.