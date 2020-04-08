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Досуг Вчера, 19:0364
Модная обувь весна-лето 2020

Дизайнеры популярных брендов пребывают в постоянном поиске оригинальных решений, способных удивить публику и достойных роли нового тренда. Успех возможен, если экспериментальные идеи сочетаются с характеристиками, которые соответствуют потребностям покупателей. Эксперты компании Favorite Shoes отмечают одну из самых важных тенденций на мировом рынке. Посещая обувной магазин, большинство потребителей в интересуются удобными изделиями. Спрос на комфортные фасоны постоянно растет. Они преобладают в новых коллекциях.

Актуальные цвета и принты

Хиты сезона — белый и сочные оттенки оранжевого. В новых коллекциях преобладает природная палитра:

  • пастельный розовый, малиновый, лавандовый;
  • светло-бирюзовый, чистый зеленый, оливковый;
  • бежевый, песочный и горчичный;
  • стальной;
  • мягкий бежевый,
  • бордовый и баклажановый.

В тренде монохромная обувь и пестрые решения, в которых сочетаются несколько контрастных цветов.

В мире моды сложилась традиция использовать в летней обуви цветочные принты. 2020 год не стал исключением. Цветочные узоры очень разнообразны. Но горошек, полоска и анималистические принты прочно удерживают позиции в рейтингах популярности.

Модные фасоны и декоративные решения

Спортивная обувь представлена широким спектром вариантов:

  • классические мокасины с перфорацией;
  • кеды с текстильным верхом;
  • ugly shoes с архитектурной подошвой и необычной формой.

Этим летом стилисты рекомендуют приобрести сандалии на плоской подошве с тонкой шнуровкой до колена. Актуальны эспадрильи, декорированные плетением и жгутом. Босоножки и туфли на каблуке отнесены к разряду обуви «на особый случай». В этом сегменте дизайнеры не скупятся на оригинальный декор:

  • каблук снова играет роль эффектного украшения. Причудливые формы, созданные с использованием технологии 3D-печати, поражают воображение;
  • на смену стразам и вышивке пришли металлические украшения (цепочки, шипы и заклепки);
  • прочно удерживают позиции в рейтингах прозрачные вставки;
  • в тренде яркий металлизированные материалы и глиттер.

В моде изящная шпилька и устойчивые каблуки. Округлый мысок характерен для спортивных фасонов и моделей на плоской подошве. В обуви «на особый случай» преобладают острые, квадратные и скошенные носки.

Спектр модных решений чрезвычайно широк. Выбирайте варианты, созвучные вашим представлениям о комфорте и эстетике.

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Теги: news, Новости, Украина, Обувь, 7dniv, 7dnivinfo  
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