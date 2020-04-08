Модная обувь весна-лето 2020

Дизайнеры популярных брендов пребывают в постоянном поиске оригинальных решений, способных удивить публику и достойных роли нового тренда. Успех возможен, если экспериментальные идеи сочетаются с характеристиками, которые соответствуют потребностям покупателей. Эксперты компании Favorite Shoes отмечают одну из самых важных тенденций на мировом рынке. Посещая обувной магазин, большинство потребителей в интересуются удобными изделиями. Спрос на комфортные фасоны постоянно растет. Они преобладают в новых коллекциях.
Актуальные цвета и принты
Хиты сезона — белый и сочные оттенки оранжевого. В новых коллекциях преобладает природная палитра:
- пастельный розовый, малиновый, лавандовый;
- светло-бирюзовый, чистый зеленый, оливковый;
- бежевый, песочный и горчичный;
- стальной;
- мягкий бежевый,
- бордовый и баклажановый.
В тренде монохромная обувь и пестрые решения, в которых сочетаются несколько контрастных цветов.
В мире моды сложилась традиция использовать в летней обуви цветочные принты. 2020 год не стал исключением. Цветочные узоры очень разнообразны. Но горошек, полоска и анималистические принты прочно удерживают позиции в рейтингах популярности.
Модные фасоны и декоративные решения
Спортивная обувь представлена широким спектром вариантов:
- классические мокасины с перфорацией;
- кеды с текстильным верхом;
- ugly shoes с архитектурной подошвой и необычной формой.
Этим летом стилисты рекомендуют приобрести сандалии на плоской подошве с тонкой шнуровкой до колена. Актуальны эспадрильи, декорированные плетением и жгутом. Босоножки и туфли на каблуке отнесены к разряду обуви «на особый случай». В этом сегменте дизайнеры не скупятся на оригинальный декор:
- каблук снова играет роль эффектного украшения. Причудливые формы, созданные с использованием технологии 3D-печати, поражают воображение;
- на смену стразам и вышивке пришли металлические украшения (цепочки, шипы и заклепки);
- прочно удерживают позиции в рейтингах прозрачные вставки;
- в тренде яркий металлизированные материалы и глиттер.
В моде изящная шпилька и устойчивые каблуки. Округлый мысок характерен для спортивных фасонов и моделей на плоской подошве. В обуви «на особый случай» преобладают острые, квадратные и скошенные носки.
Спектр модных решений чрезвычайно широк. Выбирайте варианты, созвучные вашим представлениям о комфорте и эстетике.