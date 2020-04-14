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Аккумуляторы AA

Аккумуляторы Panasonic Eneloop Pro никель-металлогидридного типа подходят для устройств с высоким энергопотреблением. В отличие от стандартных батарей щелочного типа, используемые только один раз и наносящие вред окружающей среде, Eneloop Pro типоразмера AA заряжаются минимум 500 циклов это больше 4,5 лет использования без потери ёмкости. Ассортимент с товарами и ценами можно посмотреть здесь, это поможет защитить окружающую среду и сэкономит финансы.

Аккумулятор уже заряжен от солнечной энергии, имеет минимальный саморазряд и готов к немедленному использованию. Даже после 1 года хранения сохраняется до 85% первоначального заряда. Сочетает в себе лучшие характеристики щелочных вариантов готовых к использованию батарей AA и аккумуляторов многоразового использования.

Источник питания Panasonic модели Eneloop Pro AA 2500mAh BK-3HCDE 4BE экологически чистый продукт, способны заменить стандартные батареи в устройствах. Их можно заряжать стандартными зарядными устройствами Ni-MH. В содержимое упаковки входит 4 единицы типоразмера AA с емкостью 2500 мАч и напряжением 1,2 В.

Аккумулятор Powerex MHRAAAP4

Повышенная мощность для устройств с энергопотреблением

Ni-MH аккумуляторы BK-3HCDE 4BE 2500mAh используют прогрессивную технологию перезаряжаемых элементов Panasonic для обеспечения повышенной емкости устройств с высоким энергопотреблением. Аккумуляторные элементы могут подойти для:

  • фото вспышек цифровых камер формата DSLR;
  • игрушек для дистанционного управления;
  • тактических фонарей;
  • беспроводных клавиатур, мыши;
  • игровых контроллеров для ПК;
  • радиоуправляемых машин и ряда бытовых приборов.

Каждый из перечисленных устройств сможет реализовать расширенную производительность при питании от батареек Panasonic BK-3HCDE 4BE.

Eneloop BK-3HCDE 4BE предварительно заряженные, долговечные перерабатываемые аккумуляторные батареи. Это инновационное поколение экологически чистых источников питания, что сочетает в себе удобство первичных батарей с преимуществом перезаряжаемых вариантов. Они готовы к использованию сразу после покупки, могут храниться на протяжении длительного периода времени.

Преимущество Panasonic Eneloop Pro BK-3HCDE 4BE

1. Всемирно признанное качество

Eneloop поставляются в более чем 80 стран. Японский дизайн, производственное качество вдохновлено ценится потребителями во всем мире. Пользователи чувствуют высокий уровень удовлетворенности.

2. Минимальный саморазряд

Благодаря технологиям в производстве Eneloop сохраняет до 70% емкости после 10 лет эксплуатации, готовы к использованию при необходимости.

3.Экологическое решение

Каждый раз, когда аккумулятор Eneloop перезаряжается, это экономит денежные средства, которые бы тратились на покупку недолговечных вариантов, одновременно препятствуя утилизации других батарей.

4. Эксплуатационный срок от 4,5 лет

Благодаря максимально стабильному напряжению, срок эксплуатации длиться дольше, нежели у щелочных вариаций.

Никель-металлогидридные аккумуляторные батареи Panasonic Eneloop Pro AA 2500mAh BK-3HCDE 4BE способны выдерживать экстремальные условия эксплуатации, где требуется мощный источник питания в условиях температурного режима до -20 °C.

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