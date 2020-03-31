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Досуг Вчера, 20:3258
Здоровые и красивые зубы в клинике Люмидент в Киеве

Сеть стоматологических клиник Люмидент в Киеве готова открыть свои двери перед жителями и гостями города в любой день недели. Здоровые зубы, привлекательный внешний вид важны для физического и психологического здоровья в будни и праздник, в отпуске и командировке, детям и взрослым…

Возможности современной стоматологии в клинике Люмидент

Первые болевые симптомы требуют проведения диагностики, которая может завершиться как успешным лечением зубов и дёсен, так и удалением уже безнадёжного зуба.

Полное или частичное отсутствие зуба – это ещё не причина для огорчений и понимания необходимости смирения со свершившимся фактом.

Современные технологии позволяют провести

  • имплантацию;
  • протезирование;
  • реставрацию.

Грамотное отношение к своему здоровью на сегодня – это регулярное посещение стоматолога для прохождения профилактического осмотра. Своевременная чистка налёта и зубного камня позволит сберечь зубы и сохранить их до глубокой старости.

Уход за зубами начинается с первых лет жизни ребёнка. Современная детская стоматология славится как щадящими технологиями, так и психологическими методами работы с детьми.

Здоровье ребёнка начинается со здоровья матери, которая должна следить за своими зубами и во время беременности. При возникновении каких-либо проблем в этот период не надо откладывать посещение стоматолога до рождения ребёнка. При работе с будущими матерями специалисты применяют методы и препараты, абсолютно безопасные для женщины и её ребёнка.

Стоматология и эстетичность от Люмидент

Здоровье, красота, отсутствие отталкивающего впечатления зубов – тесно переплетающиеся понятия. Тем не менее стоит уделить внимание и вопросу привлекательности здоровых зубов.

Для того, чтобы придать зубам недостающую им ровность, можно поставить капы и брекеты. Для восстановления формы повреждённых зубов могут быть предложены виниры и люминиры. А для того, чтобы вернуть зубам утраченную белизну, стоит обратиться к услуге отбеливания.

На ком остановить свой выбор

Широчайший рынок современных стоматологических услуг порождает и большую растерянность. Как выбрать хорошего стоматолога? Реклама, советы друзей и знакомых, выбор «наугад», интуитивно – любой из способов может подвести. А расплачиваться за ошибку придётся не только финансово, но и более ощутимо – потерянным зубом или зубами, иными проблемами со здоровьем, в крайне редких случаях – жизнью, из-за непереносимости какого-то препарата или неправильного его применения. Если речь идёт о ребёнке, вопрос стоит ещё острей.

Тем не менее есть несколько рекомендаций, которые не являются гарантией безупречного выбора, но помогут свести к минимуму ошибки и увеличить шанс на удачное лечение.

У хорошего врача обязательно должна быть небольшая – хотя бы в один – два дня – очередь. Клиника в целом и кабинет в частности должны быть чистыми, светлыми, хорошо освещаться и проветриваться. К обязательным требованиям также относятся

  1. опрятная одежда;
  2. одноразовые инструменты;
  3. перчатки;
  4. обработка инструментов.

Сильный специалист обязательно интересуется наличием у пациента хронических заболеваний, аллергической реакции. Если у больного есть травма, ему нужно провести чистку каналов или иные манипуляции, хороший стоматолог обязательно проводит рентгенологическое исследование.

А ещё хороший зубной врач отличный психолог, знает цену своей работе и не проявляет скоропалительность в постановке диагноза.

О преимуществах Люмидента

Коллектив клиник сети входит в Ассоциацию стоматологов Украины. Сотрудники сети проходят регулярную стажировку в США и Европе.

Решение проблем обращающихся в Люмидент осуществляется на основе применения последних инноваций в области современной стоматологии. Амбулаторные хирургические вмешательства проходят в специальной операционной.

Отличный сервис и доброжелательный персонал оставят на память от посещения стоматолога не только здоровые зубы, но приятные эмоции.

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Теги: news, новости, Укриана, 7dniv, Люмидент, стоматология  
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Здоровые и красивые зубы в клинике Люмидент в Киеве
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Сеть стоматологических клиник Люмидент в Киеве готова открыть свои двери перед жителями и гостями города в любой день недели.
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