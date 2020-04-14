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Из каких бокалов употребляют виски

Вкусовые особенности виски во многом зависят от формы бокала, из которого его пьют. Некоторые емкости позволяют лучше раскрыть палитру вкуса и ароматических оттенков или наоборот уничтожают достоинства напитка. В этот раз поговорим о том, какие бокалы предназначены для сервировки виски.

Из каких бокалов употребляют виски

Универсальный сосуд для всех категорий виски подобрать невозможно. Для начала определите, какой именно вид алкогольного продукта вы желаете приобрести, а уже потом выбирайте емкости для дегустации.

Бокалы для виски

Тумблеры и хайболы

Считаются традиционными барными стаканами, созданными из толстого стекла с плотным, увесистым донцем. Они невысокие, могут быть округленными либо восьмигранными. Тумблеры используются, когда содержимое разбавляется камнями или льдом. То есть больше подходят для алкоголя без исключительных вкусовых качеств.

Тюлипы

Тюльпановидный сосуд бывает довольно вместительным (объем 100-140 мл). Основа “стоит” на тонкой ножке, а горлышко бокала в верхней части сужается. За счет этого спиртовые испарения собираются в одной точке, и дегустатору проще уловить тонкости букета. Тюлипы рекомендованы для виски элитного сорта. Выбрать хороший виски на свой вкус можно здесь https://alcoparty.com.ua/category/viski/

Роксы

Рокс от тумблера отличается главным образом формой, расширяемой кверху. Объемы таких стаканов меняются в пределах 100-300 мл. Их чаще всего применяют для бюджетного виски и алкогольных миксов на их основе. Качественные, дорогие напитки из роксов лучше не употреблять ввиду того, что ароматы быстрее испаряются. Подача виски в роксах - привычка барменов. Емкости прочные, и с ними удобно работать. Впервые они появились в заведениях Дикого Запада, когда нередким явлением являлись потасовки ковбоев, сопровождаемые битьем посуды. Чтобы сэкономить на покупке новой утвари, владельцы пабов придумали отрезать нижнюю часть бутылок и предложить ее в качестве стаканов.

Шот-глассы

Шотами называются обыкновенные рюмки вместительностью 50 мл. Сосуды изготавливаются с некоторыми отличиями, однако их предназначение от этого не меняется - содержимое должно быть выпито одним глотком. Органолептика напитка в данном случае точно не распознается, так что указанный способ распития следует оставить для дешевого алкоголя.

Ноузинг

Тюльпановидные емкости объемом до 100 мл - этим они отличаются от вышеупомянутых тюлипов. Ноузинги рассчитаны не для простого виски. В первую очередь такой бокал помогает познать глубину аромата и вкуса напитка.

Снифтер

Еще одна разновидность стаканов в форме компактного тюльпана, но уже выполненного в другом размере. Данная вариация наиболее крупная среди всех, вместимость бокалов варьируется в пределах 200-600 мл. Снифтеры пригодятся, если вы собираетесь провести неторопливую дегустацию виски. Держать бокал следует всей ладонью, а не за ножку. От тепла руки напиток нагреется, что повлечет испарение спиртов и раскроет букет. Кроме того, на стенках емкости будут видны маслянистые следы, подтверждающие высокую плотность и качество виски.

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Теги: news, новости, Украина, Алкоголь, 7dniv, 7dnivinfo  
Из каких бокалов употребляют виски
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Из каких бокалов употребляют виски
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