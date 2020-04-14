 

Какой размер экрана ноутбука вам подходит?

Досуг Вчера, 18:2867
Какой размер экрана ноутбука вам подходит?

Термин «ноутбук» получил широкое распространение - он охватывает различные портативные установки, которые различаются по своим характеристикам . Это замечательно с точки зрения количества доступных вариантов, но может сбить с толку, если вы не совсем уверены, что получить.

Когда дело доходит до этого, размер действительно имеет значение, и он должен быть в центре вашего процесса принятия решений.

Чтобы определить, какую диагональ вы хотите приобрести, вам нужно взглянуть на ее размеры. Они относятся к размеру экрана и измеряются в дюймах. Их также можно разделить на несколько типов ноутбуков.

Конечно, всегда есть исключения из этих правил. Некоторые производители будут классифицировать свои машины по вычислительной мощности, а не по размеру, поэтому будет кроссовер. Но в целом это то, что вы найдете.

От 11 до 13 дюймов: ультрапортативные ноутбуки

 

Это то, что вы хотите, если вы ищете машину на более легкой стороне. Если вы много путешествуете или нуждаетесь в чем-то, что не отягощает ваши ежедневные поездки, вам подойдет ноутбук с диагональю 13 дюймов или меньше.

На нижнем уровне спектра это может означать отказ от некоторых функций, таких как процессор с низким энергопотреблением или меньшее количество портов. Это не проблема, если вы отдаете предпочтение переносимости по мощности или если ваши потребности относительно просты. При этом на этих машинах еще можно многое сделать, включая игры .

Ассортимент ноутбуков становится все более нормой для многих покупателей. И не все они сидят на нижнем краю шкалы спецификации. На самом деле, подавляющее большинство наших тонких и легких кирок попадают в этот диапазон. Если вы хотите что-то, что может нанести удар, не сломая спину, это то, куда вы должны смотреть.

Если вы ищете что-то более грубое в отделе спецификаций, или если вам нужен экран побольше, вы можете рассмотреть что-то на более высоком уровне. Это может обойтись вам от $ 1500 и выше.

Рассмотрим ноутбук 2-в-1 тоже

Если вы ищете что-то более универсальное, вы можете рассмотреть вариант 2-в-1. Это один из самых быстрорастущих сегментов в мире ПК, а не только ноутбуки. Легко понять почему: этот термин описывает машины, которые можно преобразовать из ноутбука в планшет со всеми функциями обоих.

 

Есть два основных типа 2-в-1. Некоторые из них имеют съемные клавиатуры, что позволяет переводить их в режим планшета. Другие будут иметь гибкие шарниры, которые позволяют ноутбуку отгибаться на 360 градусов и переключаться между различными режимами.

Большинство навесных 2-в-1 даже поставляются с разными режимами стояния, подходящими для различных целей. Нужно сделать работу? Используйте его как обычный ноутбук. Нужно немного времени Netflix? Сложите его в режим подставки, чтобы клавиатура была спрятана сзади. Хотите играть в сенсорный экран? Вставьте его в режим палатки.

Начиная от 10 и 15 дюймов, вы можете легко найти размер 2-в-1, который лучше всего подходит для вашей работы или образа жизни. Вы найдете, что большинство универсальных гибридов варьируются от 11-13 дюймов.

Но если вас больше волнует мобильность и гибкость стола, вам понадобится съемная 2-в-1. Они могут варьироваться от нескольких сотен долларов до 1300 долларов и выше, в зависимости от оборудования.

От 13 до 15 дюймов: традиционные ноутбуки

 

Здесь вы найдете «нормальные» ноутбуки, к которым привыкло большинство из нас. Они больше, чем ультрапортативные ноутбуки, но не такие большие и мощные, как монстры на другом конце спектра. Они имеют тенденцию твердо сидеть посередине как по размерам, так и по спецификациям.

Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно жертвовать большой силой, если вы счастливы инвестировать в хорошую машину. Большинство крупных производителей выпустили 13-15-дюймовые ноутбуки с большим объемом памяти, оперативной памятью и относительно мощными процессорами.

В целом, вы получите лучший баланс между мобильностью и функциональностью с 13-14 дюймовыми машинами. При этом более 15-дюймовые буровые установки начинают ошибаться по сравнению с предыдущими моделями. Это может быть удобно, если вам требуется дополнительное место на экране, но вы не хотите, чтобы с ним возникали обычные неудобства.

Если вам нужно что-то знакомое, удобное и способное справиться с большинством задач, которые вы ему бросаете, это может быть категория для вас.

Как упоминалось выше, множество гибридных машин 2-в-1 также попадают в этот диапазон размеров, если вы ищете дополнительный уровень универсальности.

15-18 дюймов: игровые и производительные ноутбуки

 

Также известные как настольные заменители, они обычно составляют от 15 до 18 дюймов по диагонали. Это довольно широкий диапазон размеров экрана, но не без причины.

15 дюймов - не самые большие машины на рынке, но старые модели могут доставлять неудобства. Однако новые сверхлегкие модели становятся все более портативными, что отлично подходит для тех, кто не может стоять на маленьком экране, но не хочет хлопот с полноразмерным декстопом.

Самые последние 15-дюймовые высокопроизводительные ноутбуки достаточно мощные, способные работать с Photoshop, микшировать звук и даже играть в игры на стороне.

Большая часть нашего офиса на самом деле оснащена 15-дюймовыми ноутбуками с высокой производительностью, но вы редко найдете кого-либо, кто их перемещает. И как кто-то, кто тащил один достаточно долго, это будет лучше, если ваш ноутбук будет стоять большую часть времени.

На большом конце шкалы у вас есть 17- и 18-дюймовые монстры. По большей части это жесткие игровые автоматы, которые обойдутся вам в 4000 долларов.

К сожалению, эта цена не дает вам много времени автономной работы. И вы не будете носить их на регулярной основе.

Вы хотите отправиться на эту территорию только в том случае, если вы занимаетесь мощным редактированием видео, программированием или играми.

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