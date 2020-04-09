 

Праздничное оформление коробки с печеньем «Бонжур» своими руками

Досуг Вчера, 18:4664
Праздничное оформление коробки с печеньем «Бонжур» своими руками

Празднично украсить обычную коробку с печеньем своими руками не займет много времени и денег. Да и сложности никакой не составит подобное оформление! Главное, чтобы было желание! Приступим?!

Для оформления понадобится:
• бумага креповая розового цвета;
• атласная ленточка зеленого цвета шириной 0,5 см;
• бусины;
• упаковочная лента для цветов;
• искусственные цветы;
• термоклей + термопистолет;
• ножницы;
• двухсторонний скотч;
• спички или зажигалка.

 

Праздничное оформление коробки с печеньем «Бонжур» своими руками

 

Шаг 1
Вырезаем из бумаги необходимой длины и ширины прямоугольник, который рассчитывается по следующей формуле:
Ш пр = Ш кор * 2 + 10 см, где Ш пр – это ширина прямоугольника, а Ш кор – это ширина самой коробки.
Д пр = Д кор + 10 см, где Д пр – это длина прямоугольника, а Д кор – это длина коробки.

 

Праздничное оформление коробки с печеньем «Бонжур» своими руками


Шаг 2
Наклеиваем на край коробки двухсторонний скотч по все длине и фиксируем на него крепированную бумагу. После этого, опять же при помощи липкой ленты, закрепляем обертку, подвернув край бумаги.

Шаг 3
Далее, сверху скотчем приклеиваем края креп-бумаги. Верхний слой необходимо фиксировать в «подвернутом» состоянии.
Берем широкую упаковочную ленту, отмеряем и при помощи термоклея закрепляем ее на боках коробки.
Затем отрезаем углы у наклеенной ленты, и фиксируем термоклеем на коробке.

Шаг 4
Для украшения возьмем зеленую атласную ленточку и искусственные цветы.
На верхний край коробки с печеньем приклеиваем ленточку термоклеем в виде трех петель разного размера.
После этого украшаем упаковку бусинами и бантиками из ленточки с искусственными розочками.

 

Праздничное оформление коробки с печеньем «Бонжур» своими руками

 

Вот мы и украсили коробку с печеньем просто и быстро своими руками!


Дарите с удовольствием и радостью!

 

Где еще применяется креповая бумага?

Флористика. При создании композиций из живых цветов флористы используют креповую бумагу для упаковки. Из рельефных листов можно сделать декоративную основу для букета или флористического коллажа, придать композиции объем и необычную форму.

Свит-дизайн. Свит-дизайном называют букеты из конфет, оформленные при помощи крепированных листов. Цветочные композиции делают из пластмассовых палочек, зубочисток, скотча и бумажных лепестков, окружающих сердцевину цветка — конфету.

Оригинальные цветы. Из креповой бумаги можно сделать букет искусственных цветов, который будет смотреться как настоящий. Умельцы делают розы, анемоны, пионы, астры, маки, ромашки, используя вместо стебля проволоку, на которую насаживаются лепестки.

Праздничное оформление коробки с печеньем «Бонжур» своими руками

 

Бумажные поделки. Из креп-бумаги можно сделать множество поделок для детей, например, аппликацию, зверушек, игрушки на новогоднюю елку. Яркие помпоны и цветы прикрепляют к заколкам для волос или делают брошки, украшая ими одежду.

Декорирование помещений. Бумажные изделия применяют для оформления праздничных залов на Новый год, день рождения или свадьбу. Большие помпоны нанизывают на нити, создавая яркие гирлянды, которыми украшают помещения, деревья или автомобили молодоженов. Другие варианты декора — помпоны в виде кисточек, шары-соты, шары-аккордеоны, вееры.

Карнавальные костюмы. В маскарадных костюмах используют отдельные бумажные элементы: пышные воротники, жабо, манжеты. Рельефный материал используется для «балетных» юбок, париков, искусственной бороды; бумажными помпонами украшают костюм Пьеро.

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Теги: news, новости, Украина, 7dniv, бумага креповая, оформление своими руками  
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