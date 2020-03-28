Подтяжка груди: страхи пациенток

По популярности пластических операций после увеличения молочной железы имплантами на втором месте находится мастопексия - хирургическая подтяжка груди. Далеко не все девушки хотят именно увеличить свою грудь, многие стремятся вернуть былую красоту молочных желез, которая была утеряна в силу разных причин. Это женщины после родов и грудного вскармливания, женщины у которых изначально генетически большая грудь, которая им просто мешает, женщины, которые сильно похудели и их молочные железы потеряли форму и объем.
Страх №1: Швы - самый большой страх при подтяжке груди
Мастопексия - сложная пластическая операция с большим количеством нюансов. Но больше всего пациенток волнует вопрос швов. Какой бы ни был вид подтяжки: по ареоле, вертикальная или якорная - все разрезы делаются на видных местах.
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Достичь наилучшего эстетического вида рубцов при мастопексии можно при соблюдении следующих моментов:
- Подбор оптимального способа подтяжки с доступами, которые помогут сделать минимум разрезов, но при этом сформируют красивую форму молочной железы
- Правильный послеоперационный уход за швами. Процедуры для уменьшения рубцов - лазер, шлифовка, дермаштамп
- Коррекция, иссечение рубцов при необходимости через полгода-год после операции
Не стоит сильно переживать о шрамах, со временем они светлеют и становятся малозаметными. Как говорят большинство пациенток - новая грудь даже со шрамами им нравится намного больше, чем её вид до подтяжки.
Страх №2: Сложная реабилитация и болевые ощущения
Если сравнивать послеоперационный период после мастопексии с маммопластикой, то он проходит на порядок легче и менее болезненно. При подтяжке груди нет выраженных травматических элементов - мышцы молочной железы не задеты, а уменьшение самой железы не приносит больших болезненных ощущений. Поэтому не нужно боятся реабилитации, все проходит терпимо.
2-3 дня есть дискомфорт, слабость, недомогание, но в принципе через 3 дня подавляющее большинство девушек уже может заниматься своими делами, выходят на работу.
Страх №3: Возможные осложнения
Не все может пройти гладко в операции. В какой-то степени любая операция - это лотерея и вероятность осложнений всегда существует.
- Асимметрия груди. Довольно частое явление. Добиться эстетически идеального результата практически невозможно, поэтому небольшая асимметрия - является нормой при таких операциях. Но если асимметрия ярко выражена - то тут нужна будет повторная операция.
- Гематомы - образование сгустков крови после травматизации тканей. Небольшие гематомы сходят сами, но требуют пристального внимания.
- Некроз тканей. Может возникнуть при большом повреждении кровеносных сосудов в связи с чем кровь перестает поступать в некоторые участки ткани. Очень редкое осложнение, которое требует немедленного лечения и коррекции.
- Воспаления и нагноения. Такая проблема может возникнуть при занесении инфекции во время операции.
- Снижение чувствительности соска и ареолы. Частое явление сразу после операции. Но в большинстве случаев чувствительность со временем восстанавливается.
Перед тем как решиться на операцию по подтяжке груди, безусловно, нужно взвесить все плюсы и минусы операции для себя. Готовы ли вы пойти на риски ради улучшения формы груди? Насколько эти риски оправданы.