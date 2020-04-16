Керамогранит или керамическая плитка. Что выбрать

И тот, и другой облицовочный материал способен помочь в воплощении даже самых смелых дизайнерских решений, наполнении интерьера и экстерьера комфортом, а также, способен придать самый современный вид и прослужит долгое время.

Керамическую плитку изготавливают из смеси глины, кварцевого песка, карбонатов и фельдшпатов. Ее применяют, в основном, для оформления различных помещений. Огромным спросом пользуется керамическая плитка Vitra для облицовки ванных, кухонь и саун. Эта тенденция вполне объяснима, так как такую плитку очень легко содержать в свежем и опрятном виде. Этим материалом выполняют облицовку пола и стен. Иногда этот вид плитки применяют для оформления уличных поверхностей.

Отличие керамогранита от керамической плитки состоит в том, что он имеет повышенную прочность и особую стойкость рисунка. Плита керамогранита приобретает рисунок еще на стадии замешивания. На этой стадии вводится специальный пигмент, который окрашивает смесь и способствует тому, что внешний вид керамогранита в ходе эксплуатации не меняется, что часто бывает при использовании керамической плитки.

Внешний вид керамогранита напоминает натуральный природный гранит и выглядит не хуже, чем керамическая плитка. Поверхность керамогранита может быть матовой или глянцевой, полуполированной или полированной, гладкой или рельефной. К тому же, у керамогранита более низкая влагопоглощаемость, в связи с чем его очень часто применяют для отделки фасадов, внешних стен зданий.

Еще одно из положительных свойств керамогранита – это устойчивость к ультрафиолетовым лучам, химвеществам, в том числе, щелочам и кислотам. Он не подвержен перепадам температур, порывам сильного ветра, действию огня.

Определенно ответить на вопрос: что лучше, керамогранит или керамическая плитка, довольно сложно, так как многое зависит от назначения облицовки, от условий, при которых будут применяться материалы для облицовки и вкуса человека.