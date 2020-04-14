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Виртуальный сервер: преимущества использования и правила выбора

Физические серверы, которые составляют основу традиционного хостинга, постепенно теряют свои позиции и актуальность. На сегодняшний день первые позиции занимают виртуальные серверы VPS, поскольку имеют ряд весомых преимуществ по сравнению с традиционными аналогами.

Виртуальный сервер VPS: что это такое

Виртуальные серверы VPS – наилучшая альтернатива обычным физическим серверам, поскольку являются более доступными, выгодными, удобными в использовании, невероятно надежными и стабильными – а это немаловажно в условиях ведения современного бизнеса. Помимо этого, VPS очень надежная система, имеющая неплохую защиту от разнообразных угроз.

Виртуальный сервер: преимущества использования и правила выбора

Главные преимущества VPS-серверов

Аренда виртуального сервера имеет множество преимуществ по сравнению с обычным хостингом:

  • Широкий возможности настроек, поскольку пользователь получает root-доступ, следовательно клиент имеет возможность управлять всеми файлами, изменять их или удалять. Помимо этого, имеется возможность контролировать запущенные на сервере процессы.
  • Возможность назначать уникальные IP-адреса для каждого сайта.
  • Доступная стоимость.
  • Возможность использовать подходящую ОС.
  • Высокая производительность.
  • Возможность выбирать оптимальный вариант панели управления.
  • Возможность делать резервное копирование.
  • Высокий уровень защиты данных.

Критерии выбора виртуального сервера

Если Вы решили использовать хостинг VPS, стоит придерживаться нескольких важных правил при выборе провайдера.

Управляемый или неуправляемый хостинг

Для владельцев бизнеса оптимальным вариантом является использование управляемого VPS-хостинга, поскольку следить за ним буде высокопрофессиональный специалист в режиме 24х7, что очень удобно и надежно. Кстати, хостинг-провайдер ГиперХост предлагает бесплатное администрирование, мониторинг сервера при заказе виртуального VPS, а также техподдержку в режиме 24/7.

Но если у Вас есть навыки управления сервером, можно смело использовать неуправляемый VPS-хостинг. В этом случае Вам придется самостоятельно контролировать работу виртуального сервера, поддерживать его работоспособность и обеспечивать защиту.

Предпочитаемая ОС

Немаловажным моментом является выбор ОС сервера. Зачастую предлагают Linus либо Windows. Первый вариант – ощутимо дешевле второго, более лояльный к пользователю, поддерживает множество приложений. Но бывают такие случаи, когда стоит использовать Windows, особенно, если Вы работаете на .net или возникла необходимость установки программ от Microsoft.

Конфигурация

Место на SDD, объем RAM, процессорная мощность – важные факторы, которые влияют на скорость и производительность веб-ресурса. Помимо этого, не лишним будет уточнить у провайдера, какое оборудование он использует в качестве физического сервера (в данном случае бренд оборудования – имеет огромное значение, ведь от его качества зависит работоспособность системы).

Техподдержка

Выбирайте именно того хостинг-провайдера, который, помимо всего прочего, предлагает компетентную техническую поддержку 24х7. Ведь во время работы могут возникнуть те или иные проблемы, которые чаще всего требуют оперативного решения.

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Теги: news, новости, Украина, Виртуальный, Сервер, 7dniv, 7dnivinfo  
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