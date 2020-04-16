Внешний жесткий диск: как выбрать подходящий накопитель

Внешний жесткий диск – удобный накопитель, который не нужно монтировать в компьютер или ноутбук. Для подключения достаточно USB.

В каких ситуациях чаще всего используется внешний жесткий диск? Например, когда необходимо расширить память ПК (она полностью заполнена) или разгрузить жесткий диск компьютера (замедляет работу). Для этих целей вы сможете приобрести HDD тут . Все представленные внешние жесткие диски имеют ряд преимуществ:

являются мобильными;

вмещают большой объем информации;

легко и быстро увеличивают полезную память на ПК;

адаптированы для чтения сохраненной информации с помощью современных девайсов.

Рекомендации по выбору

При выборе внешнего жесткого диска необходимо учесть ряд важных параметров:

объем памяти;

скорость и размер буфера обмена;

стоимость;

габариты;

уровень защищенности для надежного хранения конфиденциальной информации;

возможность подключения не только к ПК, но и к телевизору.

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Популярные модели внешних жестких дисков

Накопители Toshiba – отличный выбор для тех пользователей, для которых важна надежность и бесперебойная работа устройств. Производитель давно имеет репутацию лидера в данном сегменте товаров. Эти накопители являются довольно вместительными (можно выбрать модели с объемом памяти 500 Гб, 1 ТБ или 2 ТБ). Форм-фактор равен 2,5 дюйма. Устройства оснащены современным и самым востребованным входным разъемом – usd 3.0.

Внешние жесткие диски WesternDigital, которые можно купить по ссылке , также отличаются разной вместительностью и имеют такой же разъем, как устройства Toshiba. Но при необходимости можно приобрести модель, совместимую с интерфейсом usd 2.0.

Торговая марка Transcend производит надежные и недорогие внешние винчестеры. Бренд предлагает вниманию покупателей широкий модельный ряд продукции. Вместительные накопители имеют объем памяти от 1 до 2 ТБ. Менее емкие варианты рассчитаны на 256 или 500 Гб. У устройств разные форм-факторы (обычно 2,5 или 3,5 дюйма).

SiliconPower – производитель, который выпускает накопители высокого класса. Внешние жесткие диски этой торговой марки отличаются высокой скоростью работы, совместимы с разными современными гаджетами.