 

Замена деталей ходовой части - когда и что нужно менять?

Досуг Вчера, 20:2268
Замена деталей ходовой части - когда и что нужно менять?

Дважды в год рекомендуется выполнять диагностику ходовой части автомобиля, чтобы своевременно выявить износ комплектующих. Как правило, самый короткий срок эксплуатации у резинотехнических изделий и мелких подвижных узлов. За их состоянием необходимо регулярно следить, осматривая даже между диагностиками. Это обусловлено тем, что на их срок службы сильно влияют условия эксплуатации, которые зависят от аккуратности водителя и качества дорог.

Втулки стабилизатора

Данные изделия представляют собой резиновую втулку, которая выступает демпфирующим элементом между корпусом автомобиля и рычагом стабилизатора поперечной устойчивости. Благодаря таким резинотехническим изделиям получается плотное соединение с корпусом машины. При этом рычаг остается подвижным, а вибрация, идущая с него, поглощается резиной или полиуретаном, в зависимости от материала изготовления детали. В основном замена втулок стабилизатора выполняется чаще при использовании машины на плохом дорожном покрытии. Это обусловлено более высокой вибрационной нагрузкой, под воздействием которой полиуретан и резина расслаиваются, теряя упругость.

Детали рулевого управления

Система управления тоже относится к ходовой части, так как она обеспечивает оперативное реагирование колес на поворот руля. Она представляет собой независимый механизм, состоящий из рулевой колонки, металлических тяг и наконечников. Частой проблемой механизма является выход из строя последних, так как они имеют самый маленький запас прочности, потому что конструктивно представляют собой подвижный шарнир. Он напоминает шаровую опору, так как имеет схожую конструкцию. Поэтому выход из строя характеризуется тем, что палец вырывает из корпуса, и связь между рулевым управлением и колесом теряется. Предупредить их выход из строя можно по люфту, что сказывается на скорости реагирования колес на поворот руля. Это сигнал к тому, что требуется замена рулевых наконечников, пока они не разрушились окончательно.

Что касается остальных деталей механизма управления, то они из строя выходят редко, за исключение резинотехнических изделий в конструкции. Цельнометаллические детали обладают достаточным запасом прочности, а потому замена рулевой тяги требуется в редких случаях — в основном при попадании автомобиля в ДТП или повреждении резьбовых соединений. Доверить замену комплектующих ходовой части и рулевого управления рекомендуется специалистам автосервиса.

Где выполнить ремонт ходовой части

Диагностику и ремонт подвески, а также рулевого управления, предлагает компания Oiler, работающая в Киеве. В каждом автосервисе имеется диагностическое оборудование и опытные специалисты, способные в самые короткие сроки выполнить замену любых комплектующих ходовой части. Большинство поломок устраняются в день обращения, а цены на все услуги фиксированные. Это делает сотрудничество с компанией удобным и выгодным.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, детали, ходовая, замена, 7dniv, 7dnivinfo  
Замена деталей ходовой части - когда и что нужно менять?
Замена деталей ходовой части - когда и что нужно менять?
Гороскоп на сегодня (23.04.20)
Гороскоп на сегодня (23.04.20)
Какие сегодня праздники, события - 23 Апреля
Какие сегодня праздники, события - 23 Апреля
Последние актуальные новости бокса
Последние актуальные новости бокса
Внешний жесткий диск: как выбрать подходящий накопитель
Внешний жесткий диск: как выбрать подходящий накопитель
Гороскоп на сегодня (22.04.20)
Гороскоп на сегодня (22.04.20)
Какие сегодня праздники, события - 22 Апреля
Какие сегодня праздники, события - 22 Апреля
Виртуальный сервер: преимущества использования и правила выбора
Виртуальный сервер: преимущества использования и правила выбора
Керамогранит или керамическая плитка. Что выбрать
Керамогранит или керамическая плитка. Что выбрать
Подтяжка груди: страхи пациенток
Подтяжка груди: страхи пациенток
Праздничное оформление коробки с печеньем «Бонжур» своими руками
Праздничное оформление коробки с печеньем «Бонжур» своими руками
Какой размер экрана ноутбука вам подходит?
Какой размер экрана ноутбука вам подходит?

Новости по теме

Типовые поломки и особенности ремонта пылесосов различных видов
Типовые поломки и особенности ремонта пылесосов различных видов
18-апр-2020, 16:28
Не охлаждает холодильная камера холодильника. Причины и решения.
Не охлаждает холодильная камера холодильника. Причины и решения.
13-апр-2020, 11:14
Летние шины: правильный выбор
Летние шины: правильный выбор
25-мар-2020, 08:56
Антигравийная пленка на авто: почему стоит использовать
Антигравийная пленка на авто: почему стоит использовать
18-мар-2020, 10:45
Что входит в комплекс работ то переоборудованию микроавтобусов
Что входит в комплекс работ то переоборудованию микроавтобусов
17-мар-2020, 17:52

Последние новости

Вчера, 2020-04-23
21:37
Политика
Суд Гааги сохранил анонимный статус 12 свидетелей по делу MH17
20:19
Политика
Рассмотрение правок в закон о банках в понедельник завершит финкомитет
18:46
Политика
Плавный выход из карантина начнется при двух условиях - рассказал Зеленский
18:44
Политика
Обыски в Гостаможслужбе провели СБУ и ГБР
18:42
События
Носить маски мы будем вынуждены еще долгое время - заявил Степанов
18:40
События
В "Приватбанке" посоветовали, что делать во время сбоя в "Приват24"
16:46
Политика
Виктор Медведчук: Власть продолжает толкать Украину в долговую пропасть
16:43
Политика
Посольство США признало, что разместили по Украине массу биологических лабораторий
15:26
Политика
Задачи которые надо выполнить до смягчения карантина назвал Шмыгаль
14:40
Политика
Уменьшить денежный залог на выборах в 9 раз рекомендуют Раде
14:34
События
Названа одна из стран, в которой нет коронавируса
14:29
События
Следующую волну заболеваемости коронавирусом в КГГА прогнозируют через неделю
14:10
Политика
Был назначен новый глава Закарпатской ОГА
13:52
Политика
Мы все еще в начале пандемии коронавируса - заявила Меркель
11:30
События
В Чернобыльской зоне горят торфяники
11:28
Политика
В силу вступили изменения в УПК в части судебного контроля на время карантина
11:24
Политика
Зеленский имеет право не декларировать расходы на визит в Оман, - НАПК
10:50
События
У Кузьменко проводят массовые обыски - дело Шеремета
10:21
Политика
Дело Майдана: НАПК раскрыло информацию о возможном конфликте интересов у Бабикова
10:09
События
На 15% снизилась цена газа для населения в апреле

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.04 (состоянием на 09:00)8533
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.04 (состоянием на 09:00)7450
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 23.04 (состоянием на 09:00)7442
Названа одна из стран, в которой нет коронавируса1285
Посольство США признало, что разместили по Украине массу биологических лабораторий924
Что планируется рассмотреть на заседании в пятницу рассказали в Раде350
Какие сегодня праздники, события - 21 Апреля310

Досуг

Замена деталей ходовой части - когда и что нужно менять?
Замена деталей ходовой части - когда и что нужно менять?
Дважды в год рекомендуется выполнять диагностику ходовой части автомобиля, чтобы своевременно выявить износ комплектующих
Вчера, 20:2269
Последние актуальные новости бокса
Последние актуальные новости бокса
Бокс в мире: Тайсон Фьюри спаррингует с отцом
Вчера, 09:2376
Внешний жесткий диск: как выбрать подходящий накопитель
Внешний жесткий диск: как выбрать подходящий накопитель
Внешний жесткий диск – удобный накопитель, который не нужно монтировать в компьютер или ноутбук. Для подключения достаточно USB.
22-апр-2020, 17:05176
Виртуальный сервер: преимущества использования и правила выбора
Виртуальный сервер: преимущества использования и правила выбора
Физические серверы, которые составляют основу традиционного хостинга, постепенно теряют свои позиции и актуальность.
21-апр-2020, 21:44158
Керамогранит или керамическая плитка. Что выбрать
Керамогранит или керамическая плитка. Что выбрать
И тот, и другой облицовочный материал способен помочь в воплощении даже самых смелых дизайнерских решений, наполнении интерьера и экстерьера комфортом, а также, способен придать самый современный вид и прослужит долгое время.
21-апр-2020, 20:02159
Подтяжка груди: страхи пациенток
Подтяжка груди: страхи пациенток
По популярности пластических операций после увеличения молочной железы имплантами на втором месте находится мастопексия - хирургическая подтяжка груди.
21-апр-2020, 19:13119

События

Носить маски мы будем вынуждены еще долгое время - заявил Степанов
Носить маски мы будем вынуждены еще долгое время - заявил Степанов
Степанов уверен, что определенные ограничения останутся надолго
Вчера, 18:42105
В "Приватбанке" посоветовали, что делать во время сбоя в "Приват24"
В "Приватбанке" посоветовали, что делать во время сбоя в "Приват24"
В банке советуют воспользоваться веб-версией "Приват24", пока мобильное приложение не работает
Вчера, 18:40113
Названа одна из стран, в которой нет коронавируса
Названа одна из стран, в которой нет коронавируса
По состоянию на 23 апреля в стране нету ни одного зараженного
Вчера, 14:341285
Следующую волну заболеваемости коронавирусом в КГГА прогнозируют через неделю
Следующую волну заболеваемости коронавирусом в КГГА прогнозируют через неделю
Кличко подчеркнул, что волна прогнозируется, поскольку люди на Пасху пошли в храмы
Вчера, 14:2996
В Чернобыльской зоне горят торфяники
В Чернобыльской зоне горят торфяники
Сильный дым от горения торфяников видно даже с ЧАЭС
Вчера, 11:30117
У Кузьменко проводят массовые обыски - дело Шеремета
У Кузьменко проводят массовые обыски - дело Шеремета
Обыски продолжаются с 6:20 утра
Вчера, 10:5084
7 Днів