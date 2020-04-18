Замена деталей ходовой части - когда и что нужно менять?

Дважды в год рекомендуется выполнять диагностику ходовой части автомобиля, чтобы своевременно выявить износ комплектующих. Как правило, самый короткий срок эксплуатации у резинотехнических изделий и мелких подвижных узлов. За их состоянием необходимо регулярно следить, осматривая даже между диагностиками. Это обусловлено тем, что на их срок службы сильно влияют условия эксплуатации, которые зависят от аккуратности водителя и качества дорог.

Втулки стабилизатора

Данные изделия представляют собой резиновую втулку, которая выступает демпфирующим элементом между корпусом автомобиля и рычагом стабилизатора поперечной устойчивости. Благодаря таким резинотехническим изделиям получается плотное соединение с корпусом машины. При этом рычаг остается подвижным, а вибрация, идущая с него, поглощается резиной или полиуретаном, в зависимости от материала изготовления детали. В основном замена втулок стабилизатора выполняется чаще при использовании машины на плохом дорожном покрытии. Это обусловлено более высокой вибрационной нагрузкой, под воздействием которой полиуретан и резина расслаиваются, теряя упругость.

Детали рулевого управления

Система управления тоже относится к ходовой части, так как она обеспечивает оперативное реагирование колес на поворот руля. Она представляет собой независимый механизм, состоящий из рулевой колонки, металлических тяг и наконечников. Частой проблемой механизма является выход из строя последних, так как они имеют самый маленький запас прочности, потому что конструктивно представляют собой подвижный шарнир. Он напоминает шаровую опору, так как имеет схожую конструкцию. Поэтому выход из строя характеризуется тем, что палец вырывает из корпуса, и связь между рулевым управлением и колесом теряется. Предупредить их выход из строя можно по люфту, что сказывается на скорости реагирования колес на поворот руля. Это сигнал к тому, что требуется замена рулевых наконечников, пока они не разрушились окончательно.

Что касается остальных деталей механизма управления, то они из строя выходят редко, за исключение резинотехнических изделий в конструкции. Цельнометаллические детали обладают достаточным запасом прочности, а потому замена рулевой тяги требуется в редких случаях — в основном при попадании автомобиля в ДТП или повреждении резьбовых соединений. Доверить замену комплектующих ходовой части и рулевого управления рекомендуется специалистам автосервиса.

Где выполнить ремонт ходовой части

Диагностику и ремонт подвески, а также рулевого управления, предлагает компания Oiler, работающая в Киеве. В каждом автосервисе имеется диагностическое оборудование и опытные специалисты, способные в самые короткие сроки выполнить замену любых комплектующих ходовой части. Большинство поломок устраняются в день обращения, а цены на все услуги фиксированные. Это делает сотрудничество с компанией удобным и выгодным.