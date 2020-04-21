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5 причин, почему стоит оставить депозит в банке

Если у вас имеются денежные накопления, их можно либо хранить дома в копилке, либо вложить ради получения прибыли. Второй вариант кажется более предпочтительным, ведь речь идет об инвестициях, которые станут приносить пассивный доход. Однако многие люди ошибочно полагают, что для безопасных и доходных вложений нужны специальные финансовые знания. По большей части это – миф! Сегодня каждый украинец может инвестировать свои сбережения, защищая их от инфляции и заставляя работать на себя. Для этого предназначены банковские вклады.

Аргументы в пользу открытия депозита в банке

Целесообразность вложения денег на инвестиционный банковский счет обусловлена следующими преимуществами:

  • Защита об обесценивания. Термин «инфляция» часто упоминается в экономических новостях и финансовых изданиях. И хотя многим людям приходилось слышать его не раз, большинство граждан не понимают сути данного понятия. Если говорить просто, то инфляция неустанно обесценивает деньги, снижая их покупательную способность с течением времени. Доход по депозиту с лихвой перекрывает такое удешевление средств.
  • Пассивный доход. Вкладывая деньги на банковский счет, клиент больше ничего не делает для получения прибыли. Проценты начисляются ежемесячно и выплачиваются ему на карту или прибавляются к сумме депозита. По истечении срока договора он может забрать вложенную сумму с прибылью или вложить ее повторно. Деньги зарабатывают новые деньги без участия инвестора – просто и удобно.
  • Минимальные риски. Если вкладчик уделяет достаточно внимания выбору финансового учреждения, он обращается в надежный банк, участвующий в программе ФГВФЛ. Оформляя депозит в таком институте, клиент может быть уверен, что его средства будут возвращены своевременно и с заранее рассчитанной прибылью.
  • Простота и прозрачность инвестирования. Банковские вложения справедливо относят к категории низкодоходных инвестиций. Однако они характеризуются высокой надежностью и легкостью в освоении. Чтобы оформить депозит, достаточно лишь выбрать достойный фининститут, подписать договор и внести деньги на счет. Это может сделать любой гражданин, даже не имея базовых инвестиционных знаний.
  • Большой выбор вкладов. Клиент может подбирать счет по ряду параметров: валюта, сумма, срок действия, порядок выплаты процентов и др. Это позволяет ему оформить именно тот депозит, который подходит для него наилучшим образом, исходя из размера сбережений, их валютности и других факторов.

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Теги: news, новости, Украина, Банк, депозит, 7dniv, 7dnivinfo  
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