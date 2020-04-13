Готовим участок к лету: как использовать сосну в ландшафтном дизайне?

Весна - самая подходящая пора, чтобы позаботиться о садовом участке, посадить новые деревья и цветы, особенно в период карантина, когда проще для этого выделить время. На ряду с цветущими кустарниками и фруктовыми деревьями в декорировании сада популярно использовать сосну, разнообразие сортов которой разжигает азарт даже в опытных садоводов. Чем же она особенна и как может быть полезна вашему саду?

Правила создания ландшафтных композиций с соснами

Сосна горная и густоцветковая, белокорая и гималайская - только некоторые из видов, что можно купить в современном садовом центре Greensad. Чтобы посмотреть каталог сосен для ландшафта, перейдите на сайт поставщика. Ссылка для перехода в раздел сосен вот. Сорта отличаются формой кроны, высотой, длиной игл. Цвет хвои может варьироваться от золотистого до зеленого с голубыми переливами.

Главные преимущества этого дерева в том, что оно является настоящим долгожителем, не требовательно к почве и погодным условиям. Однако для успешного создания ландшафтных композиций с ним стоит придерживаться ряда рекомендаций:

Для посадки сосны выбирают солнечный участок или полутень, некоторые виды боятся тени.

Благоприятное время для посадки - апрель-начало мая или август-сентябрь.

Лучше всего приживаются 4-5-летние саженцы. Выбирайте те, что выращены в местных климатических условиях - большая вероятность, что они приживутся в вашем саду.

При планировании посадки учтите высоту взрослого дерева - расстояние до места, откуда вы будете любоваться композицией, должно быть вдвое больше этой высоты.

На маленьких участках сажают карликовые сосны. Если площадь участка позволяет, можно комбинировать растения в несколько ярусов - высокие позади, средние и низкие спереди. Дополнить сосновую композицию можно папоротниками, ландышами.

Дерево гармонично смотрится на фоне горки или композиции из камней, возле пруда рядом с плакучими ивами, на открытых участках, где на хвою будут падать лучи заходящего солнца. Почву вокруг ствола засаживают газоном. Карликовые породы дерева при плотной используют для создания живой изгороди.

Правильно комбинируйте сорта и оттенки хвои: выбирая 3 растения, позаботьтесь, чтобы 2 из них были одного цвета, на 4-7 деревьев можно использовать 3 цвета.

Уход за сосной в саду

Чтобы сохранять в саду красивый живой ансамбль круглогодично, отдавайте предпочтение морозоустойчивым видам, которые не нуждаются в специальном укрытии зимой. Высаживая сосну весной позаботьтесь о регулярном поливе, объем необходимой воды зависит от сорта.

Удобрения необходимы молодым соснам в первые 3 года. Вносите подкормки с содержанием железа, калия, магния. Летом поливать растение водой не обязательно, но нужно срезать засохшую хвою - так скорее отрастут новые ветки. Чтобы задать кроне правильную форму используют сетку-рабицу, а для формирования ровного ствола подбирают металлические конструкции. Воспользуйтесь этими советами и создайте сад своей мечты с красивыми декоративными соснами!