 

Готовим участок к лету: как использовать сосну в ландшафтном дизайне?

Досуг Сегодня, 17:4966
Готовим участок к лету: как использовать сосну в ландшафтном дизайне?

Весна - самая подходящая пора, чтобы позаботиться о садовом участке, посадить новые деревья и цветы, особенно в период карантина, когда проще для этого выделить время. На ряду с цветущими кустарниками и фруктовыми деревьями в декорировании сада популярно использовать сосну, разнообразие сортов которой разжигает азарт даже в опытных садоводов. Чем же она особенна и как может быть полезна вашему саду?

Правила создания ландшафтных композиций с соснами

Сосна горная и густоцветковая, белокорая и гималайская - только некоторые из видов, что можно купить в современном садовом центре Greensad. Чтобы посмотреть каталог сосен для ландшафта, перейдите на сайт поставщика. Ссылка для перехода в раздел сосен вот. Сорта отличаются формой кроны, высотой, длиной игл. Цвет хвои может варьироваться от золотистого до зеленого с голубыми переливами.

Главные преимущества этого дерева в том, что оно является настоящим долгожителем, не требовательно к почве и погодным условиям. Однако для успешного создания ландшафтных композиций с ним стоит придерживаться ряда рекомендаций:

  • Для посадки сосны выбирают солнечный участок или полутень, некоторые виды боятся тени.

  • Благоприятное время для посадки - апрель-начало мая или август-сентябрь.

  • Лучше всего приживаются 4-5-летние саженцы. Выбирайте те, что выращены в местных климатических условиях - большая вероятность, что они приживутся в вашем саду.

  • При планировании посадки учтите высоту взрослого дерева - расстояние до места, откуда вы будете любоваться композицией, должно быть вдвое больше этой высоты.

  • На маленьких участках сажают карликовые сосны. Если площадь участка позволяет, можно комбинировать растения в несколько ярусов - высокие позади, средние и низкие спереди. Дополнить сосновую композицию можно папоротниками, ландышами.

  • Дерево гармонично смотрится на фоне горки или композиции из камней, возле пруда рядом с плакучими ивами, на открытых участках, где на хвою будут падать лучи заходящего солнца. Почву вокруг ствола засаживают газоном. Карликовые породы дерева при плотной используют для создания живой изгороди.

  • Правильно комбинируйте сорта и оттенки хвои: выбирая 3 растения, позаботьтесь, чтобы 2 из них были одного цвета, на 4-7 деревьев можно использовать 3 цвета.

Уход за сосной в саду

Чтобы сохранять в саду красивый живой ансамбль круглогодично, отдавайте предпочтение морозоустойчивым видам, которые не нуждаются в специальном укрытии зимой. Высаживая сосну весной позаботьтесь о регулярном поливе, объем необходимой воды зависит от сорта.

Удобрения необходимы молодым соснам в первые 3 года. Вносите подкормки с содержанием железа, калия, магния. Летом поливать растение водой не обязательно, но нужно срезать засохшую хвою - так скорее отрастут новые ветки. Чтобы задать кроне правильную форму используют сетку-рабицу, а для формирования ровного ствола подбирают металлические конструкции. Воспользуйтесь этими советами и создайте сад своей мечты с красивыми декоративными соснами!

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