 

Что из себя представляет страховка автомобиля?

Досуг Сегодня, 17:5158
Что из себя представляет страховка автомобиля?

Содержание

  1. Что из себя представляет страховка автомобиля?

  2. В чем преимущество оформления ОСАГО онлайн

  3. Как оформляется автогражданка онлайн

  4. Как проверить электронный полис ОСАГО

Страховки автомобиля бывают разные. Есть те, которые защищают ваш автомобиль, а есть те, которые защищают вас от выплат в случае аварии, как например ОСАГО. Какую выбрать и что покрывает страховка? Стоит ли оформить ОСАГО онлайн? Все подробности далее.

Есть страхование, которое вы обязаны купить по закону. Это страховой полис ОСАГО. ОСАГО - это обязательное страхование автогражданской ответственности. Люди также называют эту страховку автоцивилкой или автогражданкой. В чем суть такого полиса?

Если вы окажетесь виновником аварии или заденете чью-то машину, например, на парковке, то полис ОСАГО покроет расходы на ремонт или лечение потерпевшей стороны. И вам не придется возмещать убытки из своего кармана.

Законодательство Украины предусматривает наличие полиса ОСАГО у каждого владельца наземного транспорта. Если его нет, то пользоваться транспортным средством по назначению, а именно выезжать на нем куда-либо, запрещено. В случае отсутствия страхового полиса ОСАГО водителя ожидает штраф в размере 850 грн.

В чем преимущество оформления ОСАГО онлайн

Среднестатистическая цена ОСАГО по Украине составляет приблизительно 500 грн. ОСАГО не имеет единой установленной цены. Стоимость полиса рассчитывается индивидуально для каждого водителя. На цену ОСАГО влияют:

  • Объем двигателя автомобиля;

  • Тип транспортного средства;

  • Город прописки владельца.

Это не все факторы, формирующие цену полиса ОСАГО, но самые основные. Но есть способ оформить ОСАГО дешевле. И это оформление автогражданки онлайн.

Электронный полис ОСАГО - это обычная страховка, просто не в бумажном, а в электронном виде. Ее даже не нужно распечатывать, так как в феврале 2019 года электронные полисы признали действующим документом. Они не нуждаются в распечатке, электронный ОСАГО можно хранить в телефоне или в любом другом гаджете.

Электронный полис ОСАГО стоит дешевле обычного бумажного страхования. В его цену заложен специальный коэффициент, снижающий цену почти на 10%. Это сделано с учетом того, что электронный полис ОСАГО позволяет избежать бюрократии, ускорить и упростить доступ к страховым продуктам, он не нуждается в дополнительных трудовых и временных затратах, расходах материалов. Поэтому привлекательная цена электронного полиса ОСАГО призвана побудить большее количество водителей оформлять автогражданку онлайн.

К тому же, оформить ОСАГО онлайн вовсе несложно. Это значительно проще и удобнее, чем оформление в отделении банка или страховой компании. Почему?

  1. Вам не нужно тратить много времени на поиск подходящей страховой.

  2. Оформить ОСАГО онлайн можно даже с телефона в любое удобное время.

  3. Оформление страховки онлайн занимает до 10 минут.

  4. Процесс прост, без лишних бумаг и заполнения различных форм.

  5. Электронный полис всегда при вас, в телефоне. Его практически невозможно забыть дома.

  6. В случае утери или поломки телефона, вы всегда можете заново скачать полис ОСАГО. Он хранится в личном кабинете и на вашей электронной почте, поэтому зная пароль, вы сможете зайти туда с любого устройства.

Как оформляется автогражданка онлайн

Многие страховые компании предоставляют услугу оформления ОСАГО онлайн. Однако выгоднее и проще покупать полис ОСАГО онлайн при помощи агрегатора страховых продуктов UKASKO. Почему?

Знали ли вы, что цены на ОСАГО отличаются у разных страховых на несколько сотен гривен. И чтобы найти самый выгодный полис, вам придется самостоятельно просмотреть все сайты страховых компаний. А на UKASKO вы можете сразу увидеть все цены на ОСАГО и оформить его онлайн.

Для этого зайдите на главную UKASKO. Перейдите в раздел Автогражданка ОСАГО и введите необходимые данные о своей машине, знак, марку и модель. Выберите город регистрации владельца транспортного средства и все. После этого вам будут доступны все предложения с ценами и указанием страховой компании. Вы можете выбрать полис ОСАГО, сравнив цены и организации. Также есть возможность включить необходимые условия в полис, выбрать франшизу и прочее. Нажимаете на понравившийся вариант ОСАГО и оплачиваете его. После оплаты ОСАГО моментально приходит на указанный адрес электронной почты.

Как проверить электронный полис ОСАГО

Возможно, вы знаете или слышали о том, как мошенники продают поддельные полисы ОСАГО, привлекая клиентов заниженной ценой на страховку. Чаще всего это происходит с рук. Поэтому каждому водителю нужно знать как проверить полис ОСАГО на подлинность.

Проверить полис автогражданки можно по номеру полиса или по номеру автомобиля. Сделать это можно на сайте МТСБУ (Моторного транспортного страхового бюро). Вам нужно зайти на сайт МТСБУ, выбрать раздел проверка полиса и ввести необходимый номер на сайте. И вы сразу же получите всю доступную информацию по автогражданке. Главное, что если полис настоящий, то информация о нем будет в базе МТСБУ. Данные могут немного отличаться. Если у вас новый полис ОСАГО и вы проверяете его буквально в день оформления, то, например, вам может поступить информация что данный полис обрабатывается или еще не начал свое действие. 

Процедура проверки наличия полиса ОСАГО по госзнаку автомобиля проходит по такому же принципу. Вы вводите номер транспортного средства и получаете необходимые данные. Ну а чтобы не переживать лишний раз о подлинности страховки, советуем вам оформлять полис онлайн, ведь его невозможно проверить, и на надежных ресурсах. Таких, как платформа UKASKO.

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Теги: news, новости, Украина, Страховка, Автомобиля, 7dniv, 7dnivinfo  
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