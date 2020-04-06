Потолочные плинтуса и их роль в дизайне интерьера

Хотя потолочный багет не самое первое, на что мы обращаем внимание, войдя в помещение, но его роль в дизайне интерьера трудно переоценить.



На первый взгляд может показаться, что выбор и покупка потолочных плинтусов обычное дело, которое не должно составить особого труда, но это, как показывает практика, далеко не так.

На сегодняшний день существует множество багетов, отличающихся друг от друга как материалом изготовления, так и толщиной, цветом, формою и дизайном, поэтому мы подготовили несколько советов, которые помогут Вам выбрать оптимальный вариант.



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Для чего нужны потолочные плинтусы

Потолочные плинтуса активно использовали еще в прошлых столетиях. Тогда известные мастера создавали шедевральные гальтели, но сейчас все гораздо проще нам доступны уже готовые варианты, которые запросто можно приклеить даже не имея особой практики. О том, как собственноручно поклеить потолочные багеты на обои, можно почитать здесь: https://sota-kiev.com.ua/poleznoe/kak-prikleit-baget-na-oboi-svoimi-rukami/.

Итак, потолочные багеты, как правило, используют не только в эстетических целях, плинтуса играют значительную практическую роль в интерьере помещения:

С их помощью можно скрыть недостатки и некоторые дефекты стыков между стеной и потолком;

Потолочные гальтели позволяют надежно спрятать всевозможные кабели и другую коммуникационную проводку;

Багет в некотором роде способствует улучшению восприятия комнаты, она визуально становится более просторной.

Важным плюсом современных потолочных плинтусов является то, что клеить их можно даже на неровные стены. Более подробно об этом читайте здесь: https://sota-kiev.com.ua/poleznoe/kak-kleit-bagety-na-nerovnye-steny-samostojatelno/.

Критерии выбора потолочных багетов

Стандартная длина плинтуса на потолок не превышает 2 м, а вот ширина может варьироваться от 1-2 см до 30-40 см. Чтобы выбрать идеальный вариант для помещения, следует, прежде всего, учитывать его площадь и высоту потолков:

Для комнат с незначительной площадью и высотой не более 2,5 м идеально подходят багеты с шириной в пределах 3-3,5 см, а вот в помещения, где высота потолков более 2,5 м лучше всего наклеивать плинтуса шириной от 4 до 6 см;

В помещения со значительной площадью обычно выбирают широкие варианты потолочных плинтусов в пределах 6-7 см.

Помимо этого, стоит учитывать и стиль интерьера комнат, чтобы багеты максимально гармонически вписывались в общий концепт, дополняли и приумножали его, а не наоборот.



Что же касается материалов, с которых изготовляют потолочные плинтуса, выбор довольно велик. Как правило, их выпускают с пенополистирола, полиуретана, гипса, поливинилхлодира и даже дерева. Самыми популярными вариантами являются багеты с полиуретана и полистероловых соединений.



Основными преимуществами полиуретановых гальтелей можно считать простоту монтажа, долговечность и устойчивость к внешним воздействиям (температура, влажность в помещении). Касательно багетов с полистерола, они ощутимо легкие, гипоалергенные, имеют оптимальную влагоустойчивость, а также довольно просты в монтаже.



Выбор потолочных плинтусов с одной стороны может показаться довольно простым процессом, но с другой он требует особого внимания и взвешенности, принимая во внимание даже самые незначительные нюансы.