 

Какой сорт подсолнуха подойдёт для посадки в вашем регионе

Досуг Сегодня, 19:2841
Какой сорт подсолнуха подойдёт для посадки в вашем регионе

Человечество окультурило подсолнечник задолго до появления христианства. В России он в первые появился в семнадцатом веке как садовый цветок, а уже спустя столетие стал активно применяться в качестве пищевого продукта. Семена подсолнечника - это не только вкусное лакомство и неизменный атрибут бабушек на лавочках, это ценное сырья для производства одноимённого масла. На урожайность этой культуры напрямую влияют условия произрастания, уход и семена подсолнуха, которые были использованы при посадке. Из этой статьи вы узнаете, какие сорта наиболее применимы в различных географических локациях.

Степная зона

Южные регионы страны. Отличаются повышенной ветренностью, минимальным количеством осадков, а иногда и их полным отсутствием. Растения, которые произрастают в таких условиях, должны иметь высокие показатели засухоустойчивости. Для достаточной урожайности им следует обладать мощным стартовым ростом. Этим требованиям соответствуют следующие сорта:

  • Кнез, Монарх, Оливер, Авалон, Златибор;
  • Sirocco, Castello, Buleria, Fortasol;
  • Дюрбан и Шаркс.

Семена этих сортов отличаются хорошей всхожестью и выживаемостью в условиях минимального наличия или полного отсутствия влаги.

Лесостепная зона

Центральные и восточные области. Для выращивания подсолнечника в таких климатических условиях агрономы рекомендуют сорта, вегетационный период которых составляет 105 и более дней. А именно:

Эти сорта характеризует повышенное содержание масла, высокая урожайность, генетическая толерантность к семи расам заразихи, хорошая отзывчивость на внесение правильных удобрений.

Полесье

Западные и центральные области. Климат приближён к лесостепному, такой же неустойчивый и влажный. Ключевое отличие - почвогрунты, поэтому для большей урожайности подсолнечника в этих регионах рекомендованы следующие сорта:

  • Булерия, Сирокко, Триполи, Фортасол, Кастело;
  • гибриды Хайсан 254, 158 ИТ, 162 ИТ.
  • Амато, Шенон, Фолк, Карлос.

Отличительные особенности этих сортов - урожайность на уровне мировых лидеров и повышенное содержание масла.

Важно

Следует понимать, что всхожесть и урожайность подсолнечника зависят не только от правильного выбора семян в контексте климатической и географической зон, но и от их качества. Именно поэтому так важно покупать посадочный материал только у проверенных продавцов.

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Теги: news, новости, Украина, Досуг, Подсолнух, 7dniv, 7dnivinfo  
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