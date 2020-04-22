Как выбрать цифровую приставку для телевизора: устройство, функции и полезные опции

Устаревшее аналоговое вещание успешно заменил цифровой формат. Владельцам многих моделей телевизоров необходим тюнер Т2 для получения доступа к изображению и звуку высокого качества. Выбрать подходящую приставку непросто, поскольку такие устройства часто обладают множеством дополнительных функций.

Ознакомиться с наиболее популярными моделями этого оборудования можно на сайте SatMaster, где представлены ресиверы большинства известных брендов. Они обеспечивают переход на цифровое телевещание, которое превосходит аналоговый сигнал по ряду параметров:

высокое качество – отсутствие ряби, шипения, других помех;

стабильность трансляции на всей обслуживаемой территории;

наличие доступа к большому количеству каналов без настроек.

Устройство и функции цифровых приставок

Приобретая цифровой ресивер DVB-Т2, пользователь получает несколько возможностей:

запись фильмов, программ на любой USB-накопитель;

воспроизведение ранее сохраненных видеофайлов;

остановка трансляций, функция отложенного просмотра;

подключение Wi-Fi-адаптера для доступа к интернет-ресурсам.

Дополнительными функциями обладают не все модели тюнеров, поэтому перед покупкой стоит внимательно изучать их характеристики. Приставки DVB-Т2 отличаются простотой подключения, первоначальной настройки, последующего управления. Их средняя стоимость на сайте компании Sat-Master составляет всего 480 гривен. Такие ресиверы доступны всем категориям населения, включая пенсионеров.

Любая цифровая приставка состоит из корпуса, платы приема и обработки сигнала, пульта дистанционного управления. Установка такого тюнера повышает качество картинки. Внешне ресивер представляет собой небольшое устройство, которое можно подключить к телевизору дома или в автомобиле.

Что нужно учитывать при выборе приставки

При выборе подходящей модели тюнера нужно проверить ряд параметров телевизора:

тип разъема – RCA, SCART или HDMI в зависимости от года выпуска;

кодировка – ресиверы DVB-Т2 используют формат сжатия MPEG-4;

мультимедиа – воспроизведение аудио- и видеофайлов с накопителей.

Стандартная приставка поставляется с дистанционным инфракрасным пультом. При его утере или поломке пользователь может утратить контроль над ресивером на некоторое время. По этой причине рекомендуется выбирать модели, на лицевых панелях которых имеются альтернативные элементы управления. Некоторые тюнеры оснащены полезными опциями – LAN-входом, несколькими USB-портами, браузерами, другими дополнениями.