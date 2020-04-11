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Строительный полиуретановый клей: свойства и применения

Область применения полиуретанового клея довольно широка. Его активно используют в разных отраслях промышленности, поскольку имеет прекрасные свойства и характеристики, а главное – клей устойчив к значительным температурным колебаниям, его можно использовать даже в самой, так сказать, агрессивной среде.

Особую популярность полиуретановый клей приобрел именно в строительной сфере благодаря своим высочайшим качествам и особой надежности, поскольку они:

  • Обеспечивают отменную адгезию к тем или иным поверхностям;
  • Имеют высокий показатель влагостойкости;
  • Просты в использовании.

Где применяют строительный полиуретановый клей

Как правило, данные клеи широко используют для склеивания строительных материалов и элементов декора. К примеру, клей для пенопласта идеально подходит для монтажа различных видов термоизоляции на кирпичные, бетонные, каменные, металлические и прочие поверхности.

В то же время полиуретановый клей для дерева используется для надежного приклеивания деревянных материалов к древесным, бетонным и кирпичным поверхностям, а также к утеплителям – минеральной вате или пенополистиролу. Помимо этого, данный клей применяют для столярных работ, в частности для склеивания мебельных изделий, деревянных дверей, окон, лестниц, рам и пр.

Разновидности полиуретанового клея

Как правило, производители выпускают две разновидности строительного полиуретанового клея:

  1. Однокомпонентный. Главной его особенностью является то, что для его затвердения не нужно каких-либо дополнительных компонентов. Вещество засыхает от контакта с воздухом, особенно высокой температуры или влажности. Часто для ускорения процесса склеивания строители просто-напросто распыляют воду на нанесенный слой клея. Затвердевает однокомпонентный клей на протяжении полтора часа, полное засыхание – 1-2 дня.
  2. Двухкомпонентный. Данная разновидность клея имеет два компонента – собственно клеящая масса и специальная жидкость для ее затвердения. Смешивают элементы перед самим нанесением на поверхность, но четко важно соблюдать все технологические моменты. Затвердевает приблизительно за полчаса, полностью высыхает на протяжении сутки.

Кстати, обе разновидности можно смело использовать для склеивания рельефных и пористых поверхностей, поскольку при затвердевании происходит так называемое вспучивание.

Клей какого производителя лучше всего выбрать?

Среди широкого многообразия клеевых средств особенно выделяются клеи Soudal, который считается передовым производителем не только строительных клеев, но и монтажных пен, разнообразных герметиков и уплотнителей высочайшего качества. Продукция данного предприятия справедливо считается  одной с лучших в мире и успешно поставляется во многие страны.

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