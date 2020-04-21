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Досуг Вчера, 23:4342
Акриловые краски: характеристики и преимущества

Ассортимент покрасочных материалов поистине поражает своим богатым разнообразием. В последнее время особую популярность получили акриловые краски https://himrez.com.ua/ – из-за своих высоких качественных и практических характеристик.

В данной публикации мы попробуем более детально разобраться, в чем заключаются главные преимущества акриловых отделочных красок и какие их основные особенности.

Характеристики

Акриловая краска – однородная тягучая масса, без резкого или едкого запаха. Их основу составляют так называемые полиакрилаты, а также их сополимеры, участвующие в образовании пленки. Помимо этого, в состав акриловых красок входят

  • мономеры,
  • органические растворители или вода,
  • обеспечивающие цвет и устойчивость к ультрафиолету пигменты,
  • другие важные добавки, придающие те или иные свойства и упрощающие процесс покраски поверхностей.

Виды

Существуют разные критерии классификации акриловых красок, но в основном их разделяют на три основные группы:

  1. Фасадные. Используются для наружных работ, то есть ими красят стены строений, а также заборы, всевозможные помещения, малые формы, декоративные элементы для сада и т.п. Несмотря на то, что данная категория красок производится на основе органических растворителей или воды, все они предназначены для использования в агрессивной рабочей среде, поскольку состав включает в себя особые добавки, обеспечивающие оптимальную устойчивость к внешней среде, в том числе и к механическим повреждениям.
  2. Интерьерные (или наружные) используют исключительно для покраски стен в комнатах, на веранде и других помещениях, не подвергающихся атмосферному воздействию. Кстати, акриловые краски можно смело использовать в детских комнатах.
  3. Специализированные. В данную категорию можно отнести термостойкие краски или биоцидные, ставшие в последнее время особенно востребованными.

Ключевые преимущества акриловых красок

По сравнению с другими покрасочными материалами, акриловые краски имею множество весомых преимуществ, в частности:

  • Полностью экологичные, поскольку в составе – исключительно органические компоненты;
  • Долговечные. Как правило, строк эксплуатации составляет не менее 15 лет;
  • Особенно универсальны. Акриловые краски подходят практически для всех поверхностей;
  • Износостойкие. Имеют хорошую устойчивость к ультрафиолетовым лучам, влиянию внешних факторов, механическим повреждениям и т.д.;
  • Имеют отличную агдезию, что исключает отслоения и другие подобные дефекты, разумеется, если подготовительные работы прошли правильно;
  • Влагостойкие, то есть воздействие влаги не нанесет окрашенной поверхности никакого вреда;
  • Паропроницаемы. Слой акриловой краски «дышит», следовательно, пары сквозь пленку выводятся беспрепятственно.

Стоит ли заказывать акриловые краски онлайн

Покупать товары в Интернете, в том числе и краски, – очень удобно и выгодно. Главное, найти и выбрать надежного продавца, предлагающего высококачественную продукцию и имеющего значительное количество удовлетворенных клиентов.

Что же касается непосредственного приобретения покрасочных материалов, оптимальным вариантом является заказ напрямую в производителя. Таким образом Вы получите исключительно оригинальный и гарантированно качественный товар – по максимально выгодной цене (без торговых наценок).

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