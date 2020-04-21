Акриловые краски: характеристики и преимущества

Ассортимент покрасочных материалов поистине поражает своим богатым разнообразием. В последнее время особую популярность получили акриловые краски https://himrez.com.ua/ – из-за своих высоких качественных и практических характеристик.

В данной публикации мы попробуем более детально разобраться, в чем заключаются главные преимущества акриловых отделочных красок и какие их основные особенности.

Характеристики

Акриловая краска – однородная тягучая масса, без резкого или едкого запаха. Их основу составляют так называемые полиакрилаты, а также их сополимеры, участвующие в образовании пленки. Помимо этого, в состав акриловых красок входят

мономеры ,

, органические растворители или вода ,

или , обеспечивающие цвет и устойчивость к ультрафиолету пигменты ,

, другие важные добавки, придающие те или иные свойства и упрощающие процесс покраски поверхностей.

Виды

Существуют разные критерии классификации акриловых красок, но в основном их разделяют на три основные группы:

Фасадные. Используются для наружных работ, то есть ими красят стены строений, а также заборы, всевозможные помещения, малые формы, декоративные элементы для сада и т.п. Несмотря на то, что данная категория красок производится на основе органических растворителей или воды, все они предназначены для использования в агрессивной рабочей среде, поскольку состав включает в себя особые добавки, обеспечивающие оптимальную устойчивость к внешней среде, в том числе и к механическим повреждениям. Интерьерные (или наружные) используют исключительно для покраски стен в комнатах, на веранде и других помещениях, не подвергающихся атмосферному воздействию. Кстати, акриловые краски можно смело использовать в детских комнатах. Специализированные. В данную категорию можно отнести термостойкие краски или биоцидные, ставшие в последнее время особенно востребованными.

Ключевые преимущества акриловых красок

По сравнению с другими покрасочными материалами, акриловые краски имею множество весомых преимуществ, в частности:

Полностью экологичные , поскольку в составе – исключительно органические компоненты;

, поскольку в составе – исключительно органические компоненты; Долговечные . Как правило, строк эксплуатации составляет не менее 15 лет;

. Как правило, строк эксплуатации составляет не менее 15 лет; Особенно универсальны . Акриловые краски подходят практически для всех поверхностей;

. Акриловые краски подходят практически для всех поверхностей; Износостойкие . Имеют хорошую устойчивость к ультрафиолетовым лучам, влиянию внешних факторов, механическим повреждениям и т.д.;

. Имеют хорошую устойчивость к ультрафиолетовым лучам, влиянию внешних факторов, механическим повреждениям и т.д.; Имеют отличную агдезию, что исключает отслоения и другие подобные дефекты, разумеется, если подготовительные работы прошли правильно;

что исключает отслоения и другие подобные дефекты, разумеется, если подготовительные работы прошли правильно; Влагостойкие, то есть воздействие влаги не нанесет окрашенной поверхности никакого вреда;

то есть воздействие влаги не нанесет окрашенной поверхности никакого вреда; Паропроницаемы. Слой акриловой краски «дышит», следовательно, пары сквозь пленку выводятся беспрепятственно.

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