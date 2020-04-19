Тренды посуды в 2020 году

На любой кухне красивые тарелки— это не просто посуда, которой вы пользуетесь ежедневно, но еще и предмер декора. Если в целом рассматривать модные тренды, все они движутся в сторону простоты, лаконичности и комфорта. Это касается абсолютно всех сфер жизни: дизайна интерьеров, выбора одежды, обуви, декора и посуды в том числе. Вместе с экспертами интернет-магазина ПОСУДМЕЙСТЕР мы подготовили для вас обзор модных трендов в посуде, наиболее актуальных в этом году.

Однотонная посуда — вечная классика

Если вы хотите купить посуду, которая будет актуальна всегда, выбирайте однотонную. Она намекает на аристократичность и до сих пор подчеркивает принадлежность ресторанов к высокому уровню. Однотонная посуда всегда присутствует в интерьерах блоггеров и фуд-фотографов, потому что они не отвлекает внимание от блюд. Что касается цвета, в тренде классический белый, нежно-молочный и серый. Если хотите поэкспериментировать, обратите внимание на однотонную посуду глубоких оттенков: кобальтовый, винный, темно-зеленый. Они тоже в тренде.

«Золотое сечение»

Эта тенденция только набирает популярность, поэтому вы не ошибетесь, если приобретете комплект посуды с тонкой золотой полоской по краю. «Золотое сечение» проглядывается при полной сервировке стола, когда тарелки ставятся друг на друга. Это своеобразная адаптация роскоши, подходящая для ежедневного использования. Полностью золотая посуда выглядит слишком вычурно и празднично, так что тонкие полоски на посуде будут смотреться более уместно и элегантно на вашем столе.

ЭКО-тренд

Наверняка, вы заметили, что ЭКО-тренд последние 5-7 лет бьет все рекорды по популярности. В интерьерах все чаще встречается мебель из необработанного массива или ротанга, в элементах декора тоже все чаще проскакивает натуральное дерево, камень, ручное плетение. А как это отражается на посуде? Невероятно стильно и актуально смотрятся глиняные миски, деревянные доски для подачи сыра, термостойкие деревянные тарелки и так далее. ЭКО-тренд прослеживается не только в материале изготовления, но и в цветах. Пестрым оттенкам приходят на смену коричневые, серые, пыльно-розовые. Одним словом, цвета природы.

Терраццо

Это направление получило новую жизнь в прошлом сезоне. Вернулась в моду плитка терраццо, а вместе с ней тренд «перекочевал» и в декор. Посуда с имитацией терраццо смотрится интересно, не находите? Но здесь важно не переборщить.