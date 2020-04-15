Нишевый парфюм и секрет его привлекательности

Роскошная нишевая парфюмерия выгодно отличается от категории люкс. Уникальные, штучные ароматы сложно встретить в бутиках и торговых центрах. Эксклюзивный парфюм нередко выпускается своими легендарными создателями лишь в нескольких экземплярах. Вы можете по достоинству оценить ароматы известного японского бренда Comme des Garcons с древесными душистыми нотками или выбрать селективные духи на свой вкус через интернет-магазин. Удивительные преимущества нишевой парфюмерии выводят ее на первый план среди конкурентных товаров.

Особенности и эксклюзивность селективного парфюма

Интересная отличительная черта «ниши» в натуральности и уникальности каждого компонента. Создатели такой парфюмерии привыкли поражать своих поклонников. Поэтому в коллекциях можно встретить необычные ароматы карликовых апельсинов, мокрого асфальта, крови, морозной древесной коры и другие индивидуальные решения. Среди нишевых духов преобладают унисекс-коллекции. Отсутствие гендерной привязки — одно из преимуществ этих выразительных ароматов. Большинство создателей «ниши» ориентируются на нетрадиционные, но универсальные композиции, которые одинаково подходят мужчинам и женщинам. К другим особенностям относятся:

использование авторского ольфакторного мнения — многие парфюмеры создают композиции с учетом собственного видения какого-то города, курорта или региона. Они используют те компоненты, которые ассоциируются с любимыми местами;

стойкость — аромат держится на коже от восьми до двенадцати часов;

оригинальное ручное производство.

Великолепная нишевая парфюмерия не нуждается в маркетинге. Поэтому рекламные акции для ее популяризации не проводятся. Авторы демонстрируют продукцию без привлечения звезд кино и шоу-бизнеса, поскольку она и так становится известной в сжатые сроки. Отборные натуральные или дорогостоящие синтетические компоненты в основе селективных духов нередко играют решающую роль в выборе. Поклонники эксклюзивного парфюма приобретают его под определенный наряд, время года или настроение. Вы можете выбрать что-то из британской коллекции Creed. Это «королевская» парфюмерия la niche с редчайшими и натуральными ингредиентами, сильными и насыщенными запахами. Более двухсот композиций когда-то были созданы вручную для королевы Виктории. Отсюда и легендарность британского бренда, его успех.