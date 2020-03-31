 

Сочный люля-кебаб из баранины: доставка еды прямо под двери

Досуг Сегодня, 18:2610
Сочный люля-кебаб из баранины: доставка еды прямо под двери

Люля-кебаб — один из лучших рецептов восточной кухни, да и поклонников у него не меньше, чем у более привычного в наших краях шашлыка. Более того, правильно приготовленный кебаб чаще выходит гораздо сочнее и буквально тает во рту.

Плохо одно: люля-кебаб — сложное в приготовлении блюдо. Весь процесс занимает несколько часов, а добиться естественного аромата дымка возможно только на мангале. Именно поэтому многие предпочитают не готовить люля-кебаб из баранины дома, а покупать его с доставкой в «Шашлык.Маркет».

Преимущества такого подхода очевидны:

  1. Экономия времени. Ведь вы можете потратить его на более важные или интересные занятия.
  2. Гарантированный результат. Ошибки при самостоятельном приготовлении почти неизбежны. И платой за это становится пересушенное мясо. Профессиональные повара знают все нюансы приготовления и тщательно соблюдают технологию.
  3. Удобство. Сделать заказ можно online или по телефону. А доставят блюдо курьеры прямо до двери квартиры или дома.

Дополнить люля кебаб из баранины можно  лавашем, соленьями, овощами гриль. Пикантности блюду придаст ароматный соус. Всё это тоже можно заказать в «Шашлык.Маркет».

Как приготовить люля-кебаб в домашних условиях

Но если всё-таки хотите рискнуть, мы поделимся с вами проверенным рецептом домашнего приготовления. Альтернативой мангалу в квартире станут духовка или сковорода с толстыми стенками. Но обратите внимание: при жарке люля-кебаба из баранины и другого мяса его калорийность получится выше.

Сочный люля-кебаб из баранины: доставка еды прямо под двери 

 

Первым делом приготовьте фарш. Лучшая часть туши для кебаба — задняя нога или лопатка. Очистите мясо от плёнок и прожилок, измельчите через крупную сетку или при помощи ножа.

Добавьте к мясу:

  • сало (1/4 от веса мяса);
  • порубленный лук (150–300 г на 1 кг мяса);
  • измельчённые приправы (перец, зелень, кориандр).

Перемешивать фарш нужно руками не менее 20 минут. Только тогда сформированные колбаски не упадут с деревянной шпажки во время приготовления. Когда нанижете мясо, отправьте его в холодильник на 2 часа.  

Люля-кебаб из баранины в духовке готовят на смазанной маслом решётке при температуре 220–250 градусов. Займёт это не больше 15 минут. На сковороде кебабы жарят на сильном огне по 5 минут с каждой стороны. Затем жар уменьшают и готовят ещё 10 минут.

 

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Сочный люля-кебаб из баранины: доставка еды прямо под двери
Сочный люля-кебаб из баранины: доставка еды прямо под двери
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