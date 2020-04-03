Как создать интернет-магазин быстро и без лишних затрат

В последнее время Интернет-комерция достигла пика своего развития. Сейчас купить онлайн можно практически все – от электроники, бытовой техники до продуктов питания и книг. Помимо этого, Всемирная паутина – это еще и хороший способ запустить свой бизнес путем создания интернет-магазина и иметь с этого неплохой заработок.

Если Вы определились с ассортиментом товаром и уже наметили некоторый бизнес-план, следующим этапом на пути запуска собственного проекта является создание максимально удобного и практичного сайта, с отличным дизайном и оптимизацией.

Разумеется, Вы можете воспользоваться услугами программистов, но в таком случае Вы должны быть готовы к значительным денежным растратам и длительному ожиданию выполнения специалистом работы. Если же Ваша главная цель запустить онлайн-магазин в максимально сжатые сроки, наилучшая альтернатива – платформа для быстрого создания интернет-магазинов cloud cms.

Почему стоит создать интернет-магазин на облаке

Запуск онлайн-магазина на сайте okay-cms.com идеально подойдет как начинающим, так и опытным бизнесменам, желающим перейти на новый уровень онлайн продаж.

Основные аргументы в пользу создания магазина на данной платформе:

Максимальная оперативность при создании магазина . Клиенту достаточно подать заявку, заполнив при этом довольно простую форму, после чего ему предоставляют доступ к веб-ресурсу;

. Клиенту достаточно подать заявку, заполнив при этом довольно простую форму, после чего ему предоставляют доступ к веб-ресурсу; Широкий функционал . Сайт построен таким образом, что он уже полностью готов для реализации товаров. Все страницы, формы, модули и прочие интеграции – установлены;

. Сайт построен таким образом, что он уже полностью готов для реализации товаров. Все страницы, формы, модули и прочие интеграции – установлены; Превосходный дизайн . Интернет-магазин будет отличаться уникальностью и удобством пользования, что значительно улучшить показатель продаж;

. Интернет-магазин будет отличаться уникальностью и удобством пользования, что значительно улучшить показатель продаж; Оптимизация SEO . Интернет-магазин будет создан на уже оптимизованой платформе, готовой к продвижению в поисковиках;

. Интернет-магазин будет создан на уже оптимизованой платформе, готовой к продвижению в поисковиках; Профессиональная поддержка . Специалисты сервиса помогут Вам при создании сайта, они всегда готовы ответить на любой Ваш вопрос или дать хороший совет;

. Специалисты сервиса помогут Вам при создании сайта, они всегда готовы ответить на любой Ваш вопрос или дать хороший совет; Выгодные тарифы. Оплачивать использование движка можно как помесячно, так и сразу за целый год (кстати, при годовой оплате в подарок получите домен .com).

Аналитика и маркетинг

Еще одним важным преимуществом SaaS платформы является присутствие специального инструмента для аналитики, таким образом, Вы всегда сможете получить информацию о прибыли за той или иной период.

Помимо этого, в Вашем распоряжении будут маркетинговые приложения, позволяющие создавать рассылки-предложения, и помогающие общаться с клиентами (так называемые мессенджеры).

Интеграция с другими каналами электронной коммерции

Вы сможете запросто интегрировать собственный онлайн-магазин с такими мощными торговыми площадками, как Розетка, Gооgle Продажи, Prісе.uа и пр. Это позволит значительно, во-первых, улучшить и повысить посещаемость сайта, а во-вторых, значительно увеличить общий объем продаж.

Заключение

Создание и запуск интернет-магазина – очень выгодное и рентабельное дело, но требующее некоторых знаний, умений и, конечно же, усилий. Облачные платформы для создания коммерческих сайтов призваны значительно упростить и ускорить данный процесс, чтобы Вы имели возможность запустить собственное дело, потратив при этом минимум времени и денежных ресурсов.

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