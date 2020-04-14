Интернет-магазин «Подушка»: комплекты постельного белья для всей семьи

Постельное белье можно отнести к товарам первой необходимости. Оно помогает с наслаждением погрузиться в царство Морфея. Именно поэтому постель должна быть качественной, сшитой из материалов, не вызывающих раздражения и не окрашивающих кожу. Кроме этого, важное значение имеет внешний вид наволочек, пододеяльников и простыней. Красивые комплекты делают спальню уютной, располагающей к отдыху. Для тех, кто планирует приобрести такое постельное белье, лучшим местом для совершения покупки станет интернет-магазин «Подушка». Именно здесь можно найти комплекты для всей семьи, изготовленные из разных видов тканей.

Из каких материалов шьют постель: популярные варианты

На страницах большого каталога онлайн-магазина можно найти постельное белье, относящееся к разным ценовым категориям. На стоимость оказывает влияние не только размер, но и материал изготовления комплекта. Для пошива используются такие виды тканей:

бязь (разновидность хлопка, отличается невысокой плотностью и наличием заметных утолщений в нитях полотен, цена минимальная);

сатин (плотный материал с характерным блеском, очень износоустойчивый, на ощупь похож на шелк, но стоит значительно дешевле);

бамбук (дорогой материал с согревающим эффектом, сшитая из него постель идеально подходит для холодного времени года);

жаккард (ткань может иметь разную структуру, является прочной, нередко в ее основе присутствуют смешанные волокна);

поликоттон (из него получаются практичные постельные комплекты, которые легко отстирываются и быстро сохнут).

Выше описаны популярные виды тканей, которые используются для пошива домашнего текстиля. Но комплекты постельного белья на сайте podushka.com.ua не ограничиваются только этим перечнем. Также онлайн-магазин предлагает наборы из перкали, фланели, джерси, софткоттона, льна и других материалов.

Услуги магазина

Интернет-магазин «Подушка» заботится о том, чтобы все клиенты остались довольны безупречным обслуживанием. Для этого качество сервиса постоянно улучшается:

предоставляются подробные консультации, позволяющие сделать правильный выбор и обеспечить изделиям правильный уход;

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Если по каким-либо причинам товар, купленный на сайте podushka.com.ua, не подошел, его можно легко обменять.