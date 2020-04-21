 

Максим Иванчук: почему у мужчин возникает гинекомастия? – Отзывы пластического хирурга

Досуг Сегодня, 11:4466
Максим Иванчук: почему у мужчин возникает гинекомастия? – Отзывы пластического хирурга

Лечение гинекомастии у Максима Иванчука

Наверняка многие из вас слышали о таком заболевании как “гинекомастия у мужчин”. В этом материале мы попробуем разобраться с причинами появления, а также способами от его избавления. Поможет нам пластический хирург Максим Иванчук. Доктор поделился личными отзывами о процедуре лечения гинекомастии.

В первую очередь пластический хирург попытался простыми словами объяснить, что такое гинекомастия. По его словам, – это заболевание, чреватое увеличением молочных желез у мужчин. Оно обусловлено разрастанием железистой ткани грудной клетки.

Сегодня выделяют два типа гинекомастии: истинную и ложную. При ложной гинекомастии железистые ткани у мужчин разрастаются из-за массивных жировых отложений при ожирении. Чаще всего этот диагноз ставят мужчинам, которые не следят за своим питанием. Они не занимаются спортом и ведут нездоровый образ жизни. Вследствие – их грудь сильно увеличивается в размере, что вызывает огромный дискомфорт и способствует появлению комплексов.

Истинная гинекомастия имеет серьезные симптомы. Максим Иванчук рассказал, что отзывы мужчин, у которых обнаружили заболевание, очень похожи. Изначально у них появляются уплотнения в ткани молочной железы. Он отличаются от обычных жировых отложений, поскольку имеют более твердую структуру. Фиброадипозная ткань (именно так называют это уплотнение) характеризуется очень высокой плотностью. Чаще всего мужчины начинают испытывать достаточно болезненные ощущения при дотрагивании до груди, после чего сразу обращаются к доктору. Пластический хирург объяснил, что боли обусловлены быстрым ростом патологических тканей. Они могут быть периодическими: то резко появляться, то незаметно пропадать.

Максим Сергеевич объяснил, что истинная гинекомастия возникает у мужчин, в организме которых преобладают женские половые гормоны. Они известны всем как эстрогены. В норме они существуют в организме каждого мужчины, но при гинекомастии их количество начинает преобладать над андрогенами (мужскими гормонами).

Отзывы о лечении гинекомастии Максим Иванчук рассказал на личном примере. В его клинике пластической хирургии проблему решают сразу несколькими способами, в зависимости от стадии заболевания. Первый способ – использование гормональной терапии. Она будет действенной только в том случае, если заболевание появилось сравнительно недавно. С ее помощью в мужском организме восстанавливают баланс эстрогена и тестостерона. Второй способ – оперативное вмешательство. Его применяют в тех случаях, когда заболевание набирает серьезных оборотов. Пластический хирург удаляет уплотненные ткани гинекомастии, после чего мужская грудь медленно приходит в прежнюю форму.

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Максим Иванчук: почему у мужчин возникает гинекомастия? – Отзывы пластического хирурга
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