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Оникс в дизайне интерьера

Одним из отличных способов сделать дизайн интерьера особенным, богатым и изысканным – использовать для отделки оникс, который способен идеально подчеркнуть эксклюзивность и уникальность той или иной комнаты.

Если Вы думаете, что оникс используют только для инкрустации ювелирных изделий, это далеко не так. Данный натуральный камень активно используется для отделки помещений, поскольку он имеет непревзойденный и оригинальный внешний вид, созданных самой природой (кстати, рисунок на каждом камне отличается друг от друга).

В чем особенность камня

Изделия из оникса https://clerys.com.ua/izdelia-iz-oniksa поражают своим благородным видом и относительной простотой обработки. Одной из ключевых особенностей данного камня является его высокая светопрозрaчность. Именно благодаря этому оникс (а именно с оттенком желтого, зеленого или медового) часто используют для облицовки каминов или отделки стен.

Помимо этого, камень отличается:

  • Уникальным и неповторимым рисунком
  • Особенной прочностью
  • Высоким показателем термоустойчивости
  • Широким многообразием видов и оттенков (к примеру, арабский, белый, зеленый, сардоникс и т.д.)

Используя оникс, можно реализовать самые сокровенные и смелые замыслы в дизайне интерьера, а, следовательно, сделать помещение особенным, оригинальным и невероятно стильным. Именно поэтому камень пользуется популярностью в дизайнерской и ювелирной среде, но не только из-за высоких эстетических качеств, но также по причине податливости при обработке. Например, резка камня осуществляется с помощью специальной гидрорезки. При этом можно изготовлять высокоточные изделия любой сложности.

Как используют оникс в интерьере

Камень оникс максимально гармонично сочетается с другими составляющими интерьера помещения. С него чаще всего изготовляют:

  • Подоконники, которые идеально подходят для оформления окон кухни, гостиной, ванны и даже спальни.
  • Напольная и настенная плитка (панно). Благодаря своей высокой прочности, напольные изделия способны выдерживать значительные нагрузки.
  • Ступеньки. Используя оникс, можно изготовить изысканную лестницу, дополнив ее деревянными или коваными перилами.
  • Разнообразные декоративные изделия – статуэтки, вазы и другие элементы декора.

Помимо этого, из оникса изготовляют премиальные мебельные изделия (или их составляющие), а также сантехника (например, раковины, столешницы и пр.).

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Теги: news, новости, Украина, Дизайн, интерьер, 7dniv, 7dnivinfo  
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Оникс в дизайне интерьера
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