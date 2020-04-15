 

10 неизвестных фактов о Кристине Асмус

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10 неизвестных фактов о Кристине Асмус

10 неизвестных фактов о Кристине Асмус 

Кристина Асмус, жена Харламова, время от времени делится со своими поклонниками в Инстаграме интересными фактами из личной жизни. Такие признания находят отклик и получают много положительных комментариев.

 

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Подобные признания являются не только частью имиджа актрисы. Кристина — участница флешмоба, в котором участники постят на своих страничках в соцсетях информацию, известную только их близким людям.

 

«Секретные» секреты

Как оказалось, стройная Асмус практически глотает пищу, не пережевывая её, недолюбливает салаты, а разговаривая по телефону, ходит по комнате туда-сюда.

«Я и раньше путала яйца вкрутую и всмятку. Еще говорят о каком-то «мешочке». И мы с сестрой, когда были детьми, громко общались на псевдо-иностранном языке», — пишет Кристина.

Асмус любит читать книги, смотреть интервью или фильмы.

«Наши собаки ложатся спать с нами на одной кровати (ну же, кидайте в меня что хотите). Конечно, мы уделяем время их здоровью и гигиене», — откровенничает супруга Гарика Харламова.

Одно из более ранних признаний — Кристина пользуется отбеливанием зубов и наращивает ресницы. И больше никаких косметологических процедур. Под табу — выбрасывание мусора из окна автомобиля. Любит проходить интернет-тесты, но не видит смысла в одевании детей в военную форму для фотографий к 9-му Мая.

 

Еда, еда

Кристине очень нравятся рис, лапша и роллы. И любовь к этим продуктам иногда может заставить жену Гарика немного нарушить свое обычное расписание приема пищи. Дело в том, что в определенный момент в Инстаграме юной звезды появилась фотография, на которой Кристина с большим энтузиазмом расправляется с роллами и другими блюдами азиатской кухни. Особенность в том, что пост был вечерним, даже скорее ближе к ночи, что странно для пунктуальной в таких вопросах актрисы. «Обожаю роллы, различные лапшички и том-ямы, рис. А вам нравится такое?», — спрашивает Крис подписчиков.

Асмус готовит и сама, утверждая, что ей это нравится. Кулинария — хобби для девушки, хотя и отнимает прилично времени. Гарику Харламову приходится дегустировать приготовленные женой блюда, что он и делает с превеликим удовольствием.

 

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Теги: news, новости, Украина, Кристина_Асмус, 7dniv, 7dnivinfo  
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