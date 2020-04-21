ТОП-5 полезных электроинструментов для ремонта

Середина весны – наверное, самый лучший период для ремонта в квартире или на даче. Конечно, можно смело доверить это дело специалистам, но если Вы имеете некоторые навыки или хотите попробовать себя в этой работе, без надежных электроинструментов https://www.vodospad.net.ua/catalog/elektroinstrumenti/ Вам точно не обойтись.

Мы предлагаем Вам пятерку самых востребованных и полезных электроинструментов, которые помогут Вам во время внешних или внутренних ремонтных работ.

#1 Ударная дрель

Данный инструмент особенно полезный и нужный во время ремонта. С его помощью Вы без особых усилий сможете сверлить отверстия в разных материалах (мягких и твердых). Помимо этого, благодаря наличию ударного механизма ударная дрель позволит бурить такие стройматериалы, как:

Бетон

Кирпич

Камень

Гранит

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#2 Шуруповерт

Практичный и востребованный инструмент, особенно, если планируется монтаж гипсокартона. Среди ключевых преимуществ шуруповертов – мобильность, компактность, легкость и универсальность. Помимо закручивания / выкручивания винтов (саморезов, шурупов и крепежных элементов), данное устройство позволит также делать отверстия в мягких материалах, в частности – в древесине, пластике или тонком металле.

#3 Цифровой угломер

Очень полезное при ремонте и строительстве устройство из категории измерительных инструментов https://www.vodospad.net.ua/catalog/izmeritelnaya-tehnika/, позволяющее с высокой точностью измерять значения углов скоса – как простых, так и сдвоенных.

#4 Болгарка (угловая шлифмашинка)

В процессе ремонта или стройки часто возникает необходимость отрезать лишнюю часть плитки, профиля, трубы или любого другого строительного материала. И в данном случае никак не обойтись без углошлифовальной машины (среди строителей более известна под названием болгарка).

Помимо этого, болгарка позволяет шлифовать и зачищать те или иные поверхности, главное, запастись всеми необходимыми насадками и кругами.

#5 Термовоздуходувка

Если возникает необходимость удалить лакокрасочное покрытие с той или иной поверхности, надежным помощником может стать технический фен. Он не только отлично удаляет синтетические материалы с рабочей поверхности, с его помощью часто сушат предметы, а также спрессовывают или спаивают различные материалы, например, линолеум или пластик.