Для чего нужна оснастка станка при обработке металлических деталей

Производство металлических деталей

Формы, которые полуфабрикат принимает в процессе преобразования между двумя рабочими переходами, называются переходными формами. Рассматриваемые изменения, происходящие в геометрической форме заготовки, осуществляются путем удаления частиц материала механическим путем.

Изменение формы заготовки осуществляется с помощью инструмента, который может резонировать с определенной или неопределенной геометрией режущей части.

Инструмент и заготовка образуют рабочую пару и соприкасаются в процессе резки, тем самым создавая зону взаимодействия.

Формирование формы с помощью строгания осуществляется при обработке заготовки режущим инструментом определенной геометрии или при относительном движении инструмента и заготовки, а также при совмещении обоих способов.

Преднамеренное придание заготовкам заданной формы с помощью способов и средств обработки, которые используются для строгания, называется техникой резки.

В зависимости от способа обработки в технике резания подбираются технические средства: станок для резки металла, режущие инструменты, технологическое оборудование (зажимные устройства, дополнительные инструменты и приборы), измерительные инструменты. На данный момент производство оснастки для слесарных, фрезерных станков требует соблюдения стандартов. В противном случае качество и точность обработки будет невысоким.

Технологические этапы обработки металла

Для обработки металла с помощью инструмента с определенной геометрией в соответствии со стандартами актуальны следующие определения:

токарная обработка – это обработка с замкнутым (чаще всего круговым) движением и любым движением подачи в одной из плоскостей, которые перпендикулярны по отношению к направлению движения резки;

сверление – это технологический процесс, используемый для создания отверстий и выемок различной глубины и диаметра;

строгание и изготовление гофрированной поверхности – это обработка с шагоподобными, повторяющимися, чаще всего прямыми движениями резания и подачи в направлении, перпендикулярном направлению резания.

Таких процессов неограниченное количество и в каждом случае требуется соответствующая оснастка станка. То есть каждая деталь требует определенного набора сверл, фрезеров и так далее. На данный момент индустрия по обработке металлических деталей и их производству активно развивается, а значит появляются все новые варианты оснастки.

Шлифование – это обработка инструментом плоскостей и граней в которых геометрическая неопределенность режущей части заключается в большом количестве зерен из природных или синтетических шлифовальных материалов. На самом деле процессов невероятное количество вариаций и в каждом отдельном случае требуется подбирать подходящую оснастку для станка. Это правилу нужно уделять особенное значение и заказывать оснастку у проверенных поставщиков.