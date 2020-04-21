TimeOut: вкусная еда с быстрой доставкой

Часто бывает так, что очень хочется побаловать себя и своих близких вкусной едой, но в силу тех или иных обстоятельств (нынешний карантин – яркий пример) нет возможности посетить ресторан или любое другое заведение общепита.

Конечно, можно попробовать что-то приготовить самостоятельно, но если нет сил и желания, оптимальный вариант – заказать вкуснейшую еду на timeout.od.ua с быстрой доставкой по Одессе.

Несколько слов о ресторане

TimeOut – это современный одесский онлайн-ресторан, который предлагает высококачественную и вкуснейшую еду с достаточно быстрой доставкой на дом. Команда ресторана – это высококвалифицированные профессионалы, объединенные общими интересами и целями, которые прилагают максимум усилий, чтобы удовлетворить потребности даже самых требовательных клиентов.

В чем преимущества онлайн-ресторана TimeOut

Формула успеха ресторана – это, во-первых, ответственное отношение к своей работе, а во-вторых, скорость выполнения заказа, а также использования высококачественных продуктов для приготовления блюд. TimeOut бескомпромиссно придерживаяется этих важных правил, а также свято чтит такие неизменные принципы, как:

Скорость выполнения заказа . Даже если блюдо достаточно сложное в приготовлении, профессиональные повара, имеющие немалый опыт работы в кулинарии, выполняют заказ максимально быстро, не жертвуя при этом вкусовыми качествами.

. Даже если блюдо достаточно сложное в приготовлении, профессиональные повара, имеющие немалый опыт работы в кулинарии, выполняют заказ максимально быстро, не жертвуя при этом вкусовыми качествами. Исключительно свежие ингредиенты . Чтобы приготовление еды осуществлялось с безопасных продуктов, сотрудники ресторана закупают их сами, при этом контролируя качество и свежесть.

. Чтобы приготовление еды осуществлялось с безопасных продуктов, сотрудники ресторана закупают их сами, при этом контролируя качество и свежесть. Сервис на высоком уровне. Помимо того, что Таймаут имеет функциональный сайт, большим плюсом ресторана является скорость доставки заказа и полная свобода при выборе способа оплаты.

Самые популярные блюда ресторана

Меню Таймаута поражает своим многообразием. Бургеры и пицца, ролы и суши, салаты, десерты и напитки – здесь можно заказать практически любое современное блюдо с отменными вкусовыми качествами. Даже если Вы вегетарианец, для Вас доступно специальное меню.

Среди самых популярных и часто заказываемых блюд можно выделить: