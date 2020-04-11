 

Гражданам Казахстана компенсируют коммунальные платежи за апрель и май

Досуг Сегодня, 13:1727
Гражданам Казахстана компенсируют коммунальные платежи за апрель и май

Карантин из-за пандемии вируса Covid-19 отразился на экономике, уровне доходов граждан Казахстана. Но властями принимаются ответные меры, направленные на поддержку определенных категорий жителей в связи с эпидемией и соответствующими ограничениями. Недавно Комитет по делам строительства и ЖКХ оповестил о возмещении коммунальных платежей для некоторых категорий граждан за апрель и май. Имеется ввиду сумма, равная 15 000 тенге. Источник — www.inform.kz.

Компенсации по счетам: когда помощь дойдет до людей

Заместитель председателя Комитета по делам ЖКХ рассказал подробнее о принятом ранее решении. Бейбут Шаханов ответил на вопросы, интересующие граждан. Люди спрашивали, почему они еще не получили денежные средства. Выяснилось, что все выплаты осуществятся в мае по итогам прошедшего месяца, то есть апреля. Для этого нужно подождать выставления счетов. Они будут гаситься в мае. Последующие начисления также планируется компенсировать. Шаханов заявил, что нет никаких поводов для беспокойства. Помощь определенным категориям граждан будет оказана своевременно. В ходе брифинга, проходившего в онлайн-режиме, заместитель председателя сообщил, что все, кому полагаются выплаты, обязательно их получат. Компенсация за два месяца (апрель и май) должна стать хорошей помощью для жителей Казахстана.

Если размер выплат за два месяца окажется меньше 30 000 тенге, остаток суммы зачислят за оплату коммунальных услуг после мая. Денежные средства не потеряются, как сообщил Бейбут Шаханов. Комплекс мер поддержки во время карантина включает:

  • снижение тарифов на коммунальные услуги;
  • отсрочку по оплате;
  • денежные компенсации в размере 15 000 тенге на услуги в сфере ЖКХ.

Это достойная финансовая поддержка граждан Казахстана, которым в эпоху пандемии было бы сложно самостоятельно вносить коммунальные платежи. Представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития ранее сообщали, что помощь получат около 1 млн 600 тыс. человек. Таковы предварительные подсчеты экспертов.

Ко второму мая число зарегистрированных зараженных в Казахстане достигло отметки в 3 671. Алматы занимают первое место среди городов по количеству людей, заболевших коронавирусом. Оно достигает 1 176 человек. На второй позиции Нур-Султан с 669 зараженными инфекцией Covid-19. За последние сутки было зарегистрировано 74 случая заболеваний.

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Теги: news, новости, Украина, Казахстан, 7dniv, 7dnivinfo, Досуг  
Гражданам Казахстана компенсируют коммунальные платежи за апрель и май
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