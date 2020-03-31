Авто-трип по стране: нюансы организации и популярные направления

Увидеть неизведанные уголки Украины и её главные достопримечательности, остаться наедине с природой, не привязываться к месту или времени, насладиться свободой движения — все это реально, если вы путешествуете на автомобиле. Поездка на собственном транспортном средстве по выбранному маршруту может стать идеальным отдыхом. Но, чтобы расслабиться в дороге и предотвратить неприятные происшествия, нужно потрудиться накануне и все тщательно продумать.

Подготовка к поездке

В преддверии путешествия необходимо продумать все детали поездки. Не полагайтесь на память. Составьте список всего, что нужно, и следуйте ему. Первый этап подготовки — выбор маршрута. Продумайте, куда вы отправитесь, рассчитайте расстояние и скорость движения, отметьте места, где можно отдохнуть. При необходимости заранее забронируйте номер в отелях.

Второй важный этап — подготовка транспортного средства. Необходимо провести техосмотр, убедиться, что машина исправна, все детали и узлы в рабочем состоянии. Нет собственного транспорта? Это не повод отказываться от увлекательного трипа. Возьмите в прокат авто без водителя и планируйте своё путешествие как пожелаете. Компания «Сибавто» предлагает в аренду машины разного класса. Все виды транспорта исправны. Они регулярно проходят диагностику и ТО, чтобы клиенты были уверены в своей безопасности и том, что поездка пройдёт без происшествий.

На следующем этапе соберите набор путешественника и приготовьтесь к жизни на колёсах. Список вещей, которые пригодятся в поездке, может быть бесконечным. Главное — выделить основное, то, что действительно нужно в дороге. Соберите аптечку, одежду (в зависимости от сезона), инструменты для ремонта авто. Продумайте навигацию: возьмите с собой карту, установите на мобильные устройства нужные приложения. Не забудьте зарядки на смартфон, повербанки, документы и наличные.

Куда поехать: 5 популярный направлений

Украина полна чудес. В каждом регионе есть места, стоящие вашего внимания. Путешествие на машине позволит увидеть их все и получить эстетическое удовольствие при осмотре каждого уголка. Среди популярных направлений:

побережье Чёрного моря. Одесса, Херсон, Николаев — сюда приезжают все, кто хочет погреться под тёплым солнцем и охладиться в прохладной воде. Но здесь можно не только расслабиться. В этих регионах много удивительных мест, заповедников, необитаемых островов, лесов с богатым животным и растительным миром. Остров Джарылгач, Кинбурнская коса, «Аскания-Нова» и другие достопримечательности стоит обязательно включить в программу путешествия;

Карпатские горы и леса. В зимний сезон сюда приезжают охотники за экстремальными ощущениями (лыжники и сноубордисты). Летом можно полюбоваться первозданной красотой лесов, отдохнуть в здравницах;

замки и дворцы. Это направление придётся по душе ценителям исторической архитектуры. Составьте программу путешествия по регионам, в которых сохранились древние, величественные строения. Белгород-Днестровский, Ужгород, Мукачево, Львов, Луцк — места, где вы сможете окунуться в историю и перенестись во времени;

Днепр. Если вы планируете длительное путешествие, следуйте вдоль Днепра от Киева до Днепровского Лимана. Вы сможете посетить областные центры, побыть тет-а-тет с природой, остановиться на базах отдыха, расположенных на свежем воздухе;

столица. Достопримечательности Киева манят туристов со всех уголков страны. Окрестности столицы также стоят внимания — чтобы увидеть все чудеса, не хватит одного дня. Включите в программу путешествия парк «Киевская Русь», Коростышевский каньон, Переяслав-Хмельницкий, Белую церковь, Межигорье.

Какое бы направление вы не выбрали, вас ждёт увлекательное путешествие с богатством ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Проверьте, все ли вы взяли, садитесь в автомобиль, возьмите с собой хорошее настроение и приготовьтесь к удивительным приключениям.

Источник: sibavto.ua