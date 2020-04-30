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Как выбрать квадрокоптер: параметры

Квадрокоптер – беспилотное летательное средство. До недавнего времени такие приборы использовали только специализированные службы. Задачи, которые они решали, – разведка, наблюдение за значимыми объектами в режиме реального времени, пр. В последние годы квадрокоптеры стали настоящим бумом и модной игрушкой (в том числе для взрослых). Расскажем, что они собой представляют, как сделать правильный выбор.

Возможности и особенности беспилотников

Главная причина популярности беспилотника – его возможности. Качественный мультикоптер DJI (бренд, чье имя известно во всем мире) или других марок:

  • снимает видео с высоты птичьего полета;
  • транслирует запись на смартфон;
  • ведет видеозапись с учетом заданных параметров;
  • выполняет другие функции.

Дроны имеют очень обширный функционал, могут применяться в профессиональных и развлекательных целях. Стоимость зависит от марки и возможностей – есть недорогие модели по цене около 4 тыс. гривен и навороченные летательные аппараты за 80 тыс. гривен.

Какая цель покупки

Перед тем как делать покупку, нужно разобраться с целями приобретения. Беспилотники задействуют для разведки, охоты, охраны, игр с детьми, любительских целей. Функции и требования к ним, соответственно, будут очень разными.

Бюджет и функции

Мультикоптер – игрушка недешевая, разница между бюджетными и премиальными моделями будет огромной. Качественный многофункциональный девайс стоит дорого, но если есть желание сэкономить, можно присмотреть интересный дрон и за 200 долларов. Цена аппарата зависит от его характеристик.

Ключевой параметр летательного устройства – число лопастей. Эти детали квадрокоптера осуществляют полет, удерживают оборудование в воздухе, совершают виражи, развороты. Обычно на агрегате идет набор из 4 винтов, каждый имеет двойные лопасти. Первая пара пропеллеров будет крутиться по часовой стрелке, вторая пара – против нее.

Что еще нужно учесть

Представленные в продаже квадрокоптеры бывают маленькими, средними и большими. Для любительских задач выбирают дрон первых двух категорий.

Обратите внимание на параметры камеры – она должна давать качественное изображение, идти в надежном защитном корпусе, быть защищенной от влаги, передавать данные по вай-фай. Управлять мультикоптером удобнее всего через смартфон либо планшет. Также важна автономность, то есть время полета от одного заряда аккумулятора.

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Теги: News, новости, Украина, Квадрокоптеры, мультикоптеры, 7dniv, 7dnivinfo  
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