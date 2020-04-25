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Мощность и особенности светодиодных ламп

При выборе и поиске информации о современных осветительных устройствах можно заметить, что наиболее популярными приборами все-таки считаются светодиодные. Они весьма экономичны, качественны, экологичны и при этом имеют длительный срок службы.

Немаловажное качество всех светодиодных устройств состоит в том, что такие приборы весьма универсальны и могут использоваться не только для освещения жилых помещений, но и производственных. Также, эти типы ламп можно устанавливать на улице, ведь они не подвластны никакому воздействию непогоды и перепадов температур.

Среди популярных видов изделий, наиболее распространенной считается лампа е27. Подобное устройство все чаще применяется подсветки рекламных баннеров и витрин.

Световой поток светодиодных ламп

При выборе светодиодных ламп всегда нужно обращать внимание на некоторые характеристики, среди которых самой основной считается световой поток. Эффективность всех устройств зависит от самого производителя, поэтому наблюдаются такие отличия:

  • фирменные лампы из Китая, Японии и Европы – значение колеблется в пределах 110-120 Лм;
  • изделия от неизвестных производителей – 70-80 Лм;
  • очень яркие с показаниями от 120 до 190 Лм.

При выборе таких изделий следует учитывать и такие показатели, не забывая конечно о том, для каких помещений и комнат они покупаются.

Цветовые значения

Собираясь приобрести для себя хорошую светодиодную лампу, не стоит забывать о том, чтобы обратить внимание на цветовую температуру. Сегодня на рынке светотехники представлены устройства в трех типах:

  • холодный свет, с небольшим голубоватым оттенком;
  • теплый свет, с желтоватым свечением;
  • нейтральный – идеально передает дневной свет.

При выборе ламп для дома, люди чаще всего отдают предпочтение именно лампам с теплым свечением. Такой свет помогает человеку расслабиться и даже успокоиться. Особенно подходящими эти лампы могут быть для детских комнат и спален. Осветительные приборы, передающие дневное освещение, лучше всего подходят для офисов и тех комнат, в которых человек работает. Такой свет точно позволит настроиться на работу и будет более продуктивный в своей деятельности. Холодный тип свечения реже всего используется в жилых помещениях, потому как от него чаще и быстрее устают глаза.

Магазин светотехники Евросвет предлагает широкий ассортимент товаров по самым выгодным ценам.

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