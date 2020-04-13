 

Огород на подоконнике: 5 трав, которые проще простого вырастить в квартире

Досуг Сегодня, 11:5248
Огород на подоконнике: 5 трав, которые проще простого вырастить в квартире

Живете на пятом этаже и отчаянно соскучились по зелени и грядкам? Создать домашний мини-огород гораздо проще, чем кажется! Узнайте на Znaj.ua, какие культуры не требуют особых забот и стабильно радуют урожаем!

  1. Кресс-салат

Эта горьковатая зелень – отличный источник калия и природное средство для нормализации пищеварения. При этом кресс-салат неприхотлив и требует лишь регулярного полива. Употреблять зелень можно уже спустя 10-12 дней после посева – за это время ростки вырастут примерно на 10 см.

  1. Базилик

Все, что вам понадобится – срезанные верхушки с кустика базилика, купленного на рынке или в супермаркете. Побеги ставят в воду на 7-14 дней, дожидаются появления корешков и высаживают базилик в горшок – собирать «урожай» можно будет примерно через 15 дней. Кустик будет расти около 3-4 месяцев, поэтому вы целое лето сможете радовать близких ароматным греческим салатом или пастой с домашним соусом песто. Еще больше интересных рецептов ищите в разделе «Кулинария».

  1. Мята

Найдите в отделе с зеленью самый свежий пучок мяты, выберите черенки длиной около 10 см, обрежьте нижние листья и поставьте в баночку с водой (ее уровень не должен превышать 2 см). Когда появятся корешки, пересадите мяту в контейнер – растение обычно разрастается вширь и не требует глубоких емкостей. Эта зелень пригодится в приготовлении освежающего мохито или противопростудного чая.

  1. Розмарин

Чтобы на балконе царила атмосфера Средиземноморья, не забудьте о розмарине – эта ароматная зелень выделяет уникальные эфирные масла, которые не только напоминают о Тоскане, но и убивают болезнетворные бактерии. Розмарин «обожает» солнечные подоконники и требует вместительного горшка, так как разрастается крайне активно. Кстати, выглядят кустики розмарина очень эффектно и могут стать отличным дополнением интерьеров в современном стиле.

  1. Руккола

Без нее невозможно представить ни один летний салат – начните экономить и выращивайте рукколу на притененных подоконниках! Прикорма такой травке не нужно, только регулярный и щедрый полив. Собирать урожай можно будет спустя месяц после посадки, так что советуем уже сейчас приступать к «озеленению» квартирной территории. Это не займет много времени, а затраты, как видите, минимальные!

 

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