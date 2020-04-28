Украинские хозяйки все чаще отдают предпочтение постельному белью евро размера и тому есть несколько причин. Давайте разберемся…

Рынок домашнего текстиля переполнен спальными комплектами разных размеров: детское, полуторное, двуспальное, двуспальное евро, семейное, евро макси… Украинские хозяйки все чаще предпочитают постельное белье евро стандарта. Чем оно привлекательно и отличается от других?

Все зависит от кровати

Двуспальное постельное белье стало стандартным на украинском рынке несколько десятков лет назад. Оно предназначалось для кроватей отечественного производителя, которые выпускали, учитывая малые квартирные габариты. Кровати были куда скромнее западных аналогов. Традицией было дополнять их спинками у изголовья и изножья. Потому длина одеяла обычно ограничивалась размерами спального ложа.

Кроме того, раньше производители максимально экономили на материалах. Потому ширина пододеяльника была в пределах 180 сантиметров, а простыни – до 220 включительно.

Когда в моду вошел евростандарт, многие хозяйки отечественным предпочли заграничные кровати. В итоге появилась потребность в покупке постельного белья евро размера. Скажите, ну кто не любит разлечься, как душе угодно, и отдыхать?!

К слову, простыни соответствующего формата шьют как можно шире с учетом еще одного фактора – западные кровати зачастую изготавливают в виде плоского подиума, на который кладут матрас. Заправить простынь некуда – только подогнуть под матрас. Потому ее размер делают куда больше обычного – до 240 см. Пододеяльник же может быть шириной до 225 сантиметров.

Немного о наволочках

Если в Украине в основном продают квадратные подушки, за рубежом популярностью пользуются прямоугольные. Потому стандарт для евро белья – наволочки размером 50 на 70. Но иногда в комплекте предусмотрены наволочки и для квадратных (70 на 70), и для прямоугольных подушек (50 на 70). Информация об этом указана на упаковке.

Преимущества:

Евро комплект универсален. Он подходит практически для любой современной кровати.

Такой набор удобен в эксплуатации.

Материалы, из которых изготавливают постельное бельё евро стандарта – прочные и высококачественные.

Цвета и узоры – удивляют и радуют глаз.

Цена не кусается – каждый найдет комплект себе по карману.

Товар товару рознь. Потому не стоит спешить с покупкой – лучше все хорошо обдумать и посмотреть побольше вариантов, например, здесь https://bayubay.com.ua/. Но прежде – внимательно измерить кровать. Длина и ширина комплекта должна соответствовать размеру спального ложа. Простынь, к примеру, не должна свивать и собирать с пола пыль… Выбор на рынке домашнего текстиля достаточно большой, чтобы найти именно то постельное белье, которое вам нужно.