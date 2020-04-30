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Гражданство на Карибах: как получить карибский паспорт

Есть несколько вариантов получения карибского гражданства. Инвестиционные программы региона позволяют обзавестись вторым паспортом в короткие сроки и на приемлемых условиях.

Что дает инвестору карибский паспорт

Островные государства привлекают инвесторов со всего мира, желающих в короткие сроки получить второй паспорт. Предлагаемые инвестиционные программы имеют очевидные преимущества:

  • оптимизация налогообложения;
  • низкий инвестиционный порог (от 100 тысяч долларов);
  • быстрые сроки оформления (зависят от программы);
  • ведение коммерческой деятельности на территории разных государств;
  • безвизовый режим со странами ЕС и другими.

Государства Карибского бассейна идеально подходят для экономического гражданства. Так, в Доминике нет налога на собственность, на Карибах не взимаются налоги на богатство и наследство, в Антигуа и Барбуде отсутствует налог на доходы физических лиц. Вариантов много, нужно лишь определиться с требованиями, проанализировать доступные предложения и выбрать подходящую программу.

Оформляя гражданство через инвестиции, вы надежно защищаете активы, сокращаете и оптимизируете налоговую нагрузку. Получить паспорт карибских островов несложно, обратитесь в компанию, оказывающую услуги в области инвестиционного гражданства.

Отметим, что экономика карибского региона стабильна. Власти предлагают бизнесу специальные условия, чтобы привлечь финансовые потоки. Страны строго соблюдают конфиденциальность.

Нужно ли проживать на островах

Нет, поэтому варианты, предлагаемые государствами, подходят для всех (менять место жительства не придется). Исключение составляет Антигуа и Барбуда, здесь в течение пяти лет с момента оформления нужно пробыть на территории островов 5 дней. Требование простое и легко выполнимое.

Предложения для инвесторов разных стран карибского бассейна

Самое понятие «карибский паспорт» условное, поскольку в бассейн входит несколько островных государств, и чтобы не перечислять каждое из них, применяется такое название. Программы гражданства через инвестиции предлагают разные страны: Сент-Люсия, Гренада, Доминика и др.

  • В Антигуа и Барбуда инвестиционная программа действует около 7 лет. Нет требования постоянно проживать в государстве, созданы хорошие условия для оптимизации налогообложения и пр.
  • Сент-Китс и Невис – получение паспорта в течение 1,5 месяцев. Пожизненное гражданство для всех членов семьи, безвизовый въезд в более чем 130 стран, приемлемый порог.
  • Доминика – получение гражданства через 4 месяца, государственный взнос 100 тысяч долларов или приобретение недвижимого объекта по цене от 200 тысяч долларов.
  • Гренада – программа, позволяющая посещать более 120 стран без визы (в том числе особые условия для въезда и пребывания в Китае и для оформления рабочей визы в США).

Информация о получении второго паспорта странами не разглашается. Требования к участникам программ лояльные – нужно пройти стандартную проверку и располагать определенной суммой для инвестиций. Порядок оформления упрощен, большинство процессов выполняются в режиме онлайн (дистанционно).

Подробнее о программах карибского гражданства читайте на сайте компании Imperial & Legal. Здесь дается полная информация о преимуществах предложений разных стран, условия и требования к заявителям и пр.

Специалисты проконсультируют по всем вопросам, помогут выбрать походящий вариант и пройти все этапы получения паспорта выбранного государства.

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Теги: news, новости, Украина, Карибы, гражданство, 7dniv, 7dnivinfo  
Гражданство на Карибах: как получить карибский паспорт
Гражданство на Карибах: как получить карибский паспорт
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