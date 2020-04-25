Уютная обстановка дома по доступной цене

Если вам нужна качественная, стильная и недорогая обстановка в любую комнату - самое время обратить внимание на продукцию производителя Мебель Сервис, ведь сейчас в интернет магазине мебели MaxMebel выгодные сезонные скидки до 30%!

Компания Mebel Servis более двух десятков лет выпускает широчайший ассортимент мебели, которая пришлась по вкусу не только отечественным, но и зарубежным покупателям.

Материал, из которого производится продукция, разнообразен и рассчитан на разные ценовые сегменты рынка. Это ЛДСП, МДФ, дерево. Товары из ЛДСП и МДФ дешевле деревянных изделий, а также учитывая влаго и термостойкость ЛДСП, ее выносливость по отношению к ударным нагрузкам, и приятную цену, материал становится все более популярным и востребованным, чем классические деревянные модели.

Кухни Мебель Сервис предлагаются в таком исполнении:

Готовые гарнитуры - рассчитаны на стандартные помещения любой площади и конфигурации с тщательно продуманной эргономичностью, выполнены в большой палитре расцветок;

Модульные коллекции - представляют собой набор элементов - модулей, из которых покупатель выбирает нужные ему. Модули можно комплектовать и устанавливать в любом порядке. Множество оттенков и необходимая функциональность составляющих элементов позволяют составить свой индивидуальный набор мебели.

Кухонная обстановка оснащена отличной импортной фурнитурой, прочными столешницами, выполнена в различных стилях - можно выбрать остекленные фасады или глухие, гладкие или с изящной фрезеровкой. Выдвижные системы ящиков достаточно надежны для длительного использования понравившейся вам мебели. Предусмотрены открытые и закрытые ниши для бытовой техники.

Кухонные столы, стулья и табуреты в большом разнообразии от Mebel Servis позволят создать более комфортную обстановку в помещении и отлично дополнят интерьер.

Интернет магазин мебели Максмебель предлагает купить продукцию Мебель Сервис с доставкой по всей Украине. Киевляне имеют возможность воспользоваться, кроме доставки, такими услугами как замер помещений, подъем на этаж и услуги профессионального сборщика мебели.