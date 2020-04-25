Преимущества кровли из металлочерепицы

Черепица металлическая – разновидность строительного материала, который используют для укладки кровли. Чем же привлекает металлическая кровля, и почему люди отдают предпочтению металлочерепице, разберем в этой статье.

Особенности металлической кровли

К металлическим кровельным материалам относят профнастил, металлочерепицу, фальц, а также медь, алюминий и титан-цинк. Популярность металлической кровли связано с ее высокими эксплуатационными свойствами. Пожароустойчивость, долгий срок службы и водостойкость – это лишь некоторые преимущества металлической крыши.

Металлочерепица: плюсы и минусы

Металлическая черепица представляет собой сплав металла, покрытого защитным полимерным слоем. Как любой кровельный материал он имеет ряд преимуществ и некоторые недостатки.

Преимущества:

Прочность и надежность. Металлочерепица устойчива к любым климатическим условиям. Она не теряет своих свойств при температуре от -50 до +50 °C, стойко противостоит воздействию ультрафиолета и осадкам. Долгий срок эксплуатации. Кровля из металлочерепицы прослужит своему хозяину около 50 лет. Не большой вес. 1 м² весит в районе 6 кг. Это облегчает процесс монтажа металлочерепицы и благоприятно отражается на стоимости кровельных работ и транспортировке материала. Не высокая стоимость. На сегодняшний день это один из самых оптимальных материалов по соотношению цена-качество. Пожаробезопасность. Оцинкованный металл не поддается горению. Привлекатльный внешний вид. Металлпрофиль на крышу имеет разнообразие цветов и фактур, это поможет сочетать кровлю с другими элементами сооружения.

Среди недостатков можно выделить плохое шумоподавление. Крупные капли дождя будут достаточно громко барабанить по крыше. Поэтому готовьтесь делать дополнительную шумоизоляцию.

Виды металлочерепицы и их преимущества

Компания Дах Комплект реализует кровельный материал ведущих производителей, среди которых металлочерепица Арсенал, Прушинский, Stalex, Ruukki.

Металлочерепицу изготавливают из следующих материалов:

Оцинкованная сталь

Алюминий

Медь.

Для защиты металла используют покрытия: глянцевый и матовый полиэстер, пурал, пурекс, пластизол и другие.

Рисунок профиля может быть разнообразный: