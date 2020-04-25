Преимущества кровли из металлочерепицы

Черепица металлическая – разновидность строительного материала, который используют для укладки кровли. Чем же привлекает металлическая кровля, и почему люди отдают предпочтению металлочерепице, разберем в этой статье.
Особенности металлической кровли
К металлическим кровельным материалам относят профнастил, металлочерепицу, фальц, а также медь, алюминий и титан-цинк. Популярность металлической кровли связано с ее высокими эксплуатационными свойствами. Пожароустойчивость, долгий срок службы и водостойкость – это лишь некоторые преимущества металлической крыши.
Металлочерепица: плюсы и минусы
Металлическая черепица представляет собой сплав металла, покрытого защитным полимерным слоем. Как любой кровельный материал он имеет ряд преимуществ и некоторые недостатки.
Преимущества:
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Прочность и надежность. Металлочерепица устойчива к любым климатическим условиям. Она не теряет своих свойств при температуре от -50 до +50 °C, стойко противостоит воздействию ультрафиолета и осадкам.
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Долгий срок эксплуатации. Кровля из металлочерепицы прослужит своему хозяину около 50 лет.
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Не большой вес. 1 м² весит в районе 6 кг. Это облегчает процесс монтажа металлочерепицы и благоприятно отражается на стоимости кровельных работ и транспортировке материала.
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Не высокая стоимость. На сегодняшний день это один из самых оптимальных материалов по соотношению цена-качество.
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Пожаробезопасность. Оцинкованный металл не поддается горению.
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Привлекатльный внешний вид. Металлпрофиль на крышу имеет разнообразие цветов и фактур, это поможет сочетать кровлю с другими элементами сооружения.
Среди недостатков можно выделить плохое шумоподавление. Крупные капли дождя будут достаточно громко барабанить по крыше. Поэтому готовьтесь делать дополнительную шумоизоляцию.
Виды металлочерепицы и их преимущества
Компания Дах Комплект реализует кровельный материал ведущих производителей, среди которых металлочерепица Арсенал, Прушинский, Stalex, Ruukki.
Металлочерепицу изготавливают из следующих материалов:
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Оцинкованная сталь
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Алюминий
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Медь.
Для защиты металла используют покрытия: глянцевый и матовый полиэстер, пурал, пурекс, пластизол и другие.
Рисунок профиля может быть разнообразный:
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Монтеррей. Напоминает глиняную черепицу. Среди преимуществ легкость монтажа.
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Каскад. Похож на плитку шоколада. Ребристая поверхность придает дополнительной жесткости.
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Джокер. Классика черепичного стиля. Строгость и симметрия.
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Банга. Придает кровле выразительности и объема. Хорошо смотрится на высоких строениях.
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Шанхай. Оригинальность изгибов, напоминающие крыши китайских построек.