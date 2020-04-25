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Преимущества кровли из металлочерепицы

Черепица металлическая – разновидность строительного материала, который используют для укладки кровли. Чем же привлекает металлическая кровля, и почему люди отдают предпочтению металлочерепице, разберем в этой статье. 

Особенности металлической кровли

К металлическим кровельным материалам относят профнастил, металлочерепицу, фальц, а также медь, алюминий и титан-цинк. Популярность металлической кровли связано с ее высокими эксплуатационными свойствами. Пожароустойчивость, долгий срок службы и водостойкость – это лишь некоторые преимущества металлической крыши. 

Металлочерепица: плюсы и минусы

Металлическая черепица представляет собой сплав металла, покрытого защитным полимерным слоем. Как любой кровельный материал он имеет ряд преимуществ и некоторые недостатки. 

Преимущества:

  1. Прочность и надежность. Металлочерепица устойчива к любым климатическим условиям. Она не теряет своих свойств при температуре от -50 до +50 °C, стойко противостоит воздействию ультрафиолета и осадкам. 

  2. Долгий срок эксплуатации. Кровля из металлочерепицы прослужит своему хозяину около 50 лет. 

  3. Не большой вес. 1 м² весит в районе 6 кг. Это облегчает процесс монтажа металлочерепицы и благоприятно отражается на стоимости кровельных работ и транспортировке материала. 

  4. Не высокая стоимость.  На сегодняшний день это один из самых оптимальных материалов по соотношению цена-качество.

  5. Пожаробезопасность. Оцинкованный металл не поддается горению.

  6. Привлекатльный внешний вид. Металлпрофиль на крышу имеет разнообразие цветов и фактур, это поможет сочетать кровлю с другими элементами сооружения.  

Среди недостатков можно выделить плохое шумоподавление. Крупные капли дождя будут достаточно громко барабанить по крыше. Поэтому готовьтесь делать дополнительную шумоизоляцию. 

Виды металлочерепицы и их преимущества

Компания Дах Комплект реализует кровельный материал ведущих производителей, среди которых металлочерепица Арсенал, Прушинский, Stalex, Ruukki.

Металлочерепицу изготавливают из следующих материалов:

  • Оцинкованная сталь 

  • Алюминий

  • Медь.

Для защиты металла используют покрытия: глянцевый и матовый полиэстер, пурал, пурекс, пластизол и другие. 

Рисунок профиля может быть разнообразный:

  • Монтеррей. Напоминает глиняную черепицу. Среди преимуществ легкость монтажа.

  • Каскад. Похож на плитку шоколада. Ребристая поверхность придает дополнительной жесткости.

  • Джокер. Классика черепичного стиля. Строгость и симметрия. 

  • Банга. Придает кровле выразительности и объема. Хорошо смотрится на высоких строениях. 

  • Шанхай. Оригинальность изгибов, напоминающие крыши китайских построек. 

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Преимущества кровли из металлочерепицы
Преимущества кровли из металлочерепицы
Черепица металлическая – разновидность строительного материала, который используют для укладки кровли. Чем же привлекает металлическая кровля, и почему люди отдают предпочтению металлочерепице, разберем в этой статье. 
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