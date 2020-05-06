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В Babyphotostars знают, как помочь ребенку сделать карьеру в рекламе, кино и на телевидении

Хотите видеть своего ребенка в рекламе на телевидении, на обложках глянцевых журналов, играющим в кино или сериалах. Первый шаг к построению такой карьеры – детский кастинг.

Что такое детский кастинг и как на него записаться

Звезды кино, телевидения и рекламы зажигаются в раннем возрасте. Мы каждый день видим по телевизору и в интернете ролики, в которых дети рекламируют шоколад, соки, игрушки и прочие товары. На съемочную площадку они попадают очень просто – через кастинги, открывающие путь к карьере на ТВ в кино и т.д.

Продюсерский центр Babyphotostars занимается именно этим – организовывает и проводит кастинги для участников разных возрастов, начиная от самых юных малышей, заканчивая подростками.

Помощь в прохождении кастинга

Чтобы пробиться на звездную дорожку, нужно успешно пройти кастинг и показать типаж, который привлечет внимание. Специалисты Babyphotostars в этом помогут, здесь работают лучшие специалисты Украины, которые делают все, чтобы участники смогли раскрыть свои таланты.

С детьми занимаются:

  • фотографы и стилисты;
  • сценаристы и операторы;
  • уже состоявшиеся актеры и звезды шоу-бизнеса;
  • преподаватели разных дисциплин;
  • психологи;
  • представители СМИ.

Это очень важная работа. Действующие актеры делятся с детьми секретами мастерства и дают ценные советы, фотографы подмечают удачные ракурсы и делают снимки, помогающие мальчикам и девочкам построить карьеру и т.д. Как итог, ребенок получает комплексную подготовку и лучше раскрывается.

Записаться на детский кастинг можно на сайте продюсерского центра, здесь же представлена подробная информация о деятельности Babyphotostars и даны ответы на самые частые вопросы родителей и их детей.

Какие перспективы открывает перед детьми кастинг

Ребенок успешно прошел отбор, что дальше? А дальше продюсерский центр Babyphotostars поможет ему развить и раскрыть талант на разных площадках, предлагая все возможности для построения карьеры:

  • Участие в телевизионных шоу.
  • Съемки в фильмах и сериалах.
  • Рекламные фотографии для СМИ и билбордов.
  • Модные показы и т.д.

Ваш ребенок получить известность и будет иметь все шансы стать знаменитостью.

Еще несколько причин пройти кастинг и развиваться в медиасфере

  • Поддержка мечты – вы помогаете своему малышу строить карьеру с ранних лет.
  • Получение уверенности в себе – если хотите побороть стеснение, приходите на съемочную площадку.
  • Возможность почувствовать себя особенным, сильной личностью.
  • Получение социальных навыков (умение общаться и работать с людьми разных возрастов).
  • Развитие лидерских качеств и способности мыслить нестандартно.

Кастинг – это первый шаг к карьере в медиасфере. Чтобы записаться на отбор, отправьте заявку на сайте центра Babyphotostars, помогающего детям раскрывать свои таланты.

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Теги: news, новости, Украина, Babyphotostars, 7dniv, 7dnivinfo  
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