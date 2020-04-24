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Досуг Вчера, 20:4569
Растаможка авто в Украине: ключевые особенности

Растаможка автотранспортного средства – обязательная процедура, позволяющая на легальных условиях пользоваться автомобилем, приобретенным и ввезенным на территорию Украину из-за границы.

Растаможка машин в Украине предусматривает 3 ключевые этапы, среди которых отметим:

  • Техосмотр ввезенного транспортного средства
  • Сбор, оформление и предоставление необходимой документации
  • Оплата госпошлин и налогов, предусмотренных законодательством Украины

Особенности легализации авто с бензиновым двигателем

При растаможке купленного заграницей транспортного средства, работающего на бензине, размер акциза рассчитывается по формуле, которая включает:

  1. Год выпуска автомобиля. Данная информация указана в техпаспорте ТС;
  2. Объем мотора ввезенного авто. При этом учитывается фиксированная ставка, которая составляет 50 евро для двигателей объемом до 3 л, и 100 евро - для моторов, имеющих объем более 3 л;
  3. Налог на добавленную стоимость, то есть 20%. Но стоит учитывать важный момент: размер точного НДС рассчитывается с учетом стоимости авто, транспортного налога для конкретного вида ТС и акциза, который, в свою очередь, определяют по специальной формуле.

Кстати, на сайте Odemara.com Вы можете воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, позволяющим рассчитать максимально точную стоимость растаможки ввезенного в Украину автомобиля.

Растаможка авто в Украине: ключевые особенности

Растаможка дизельных автомобилей

Стоимость легализации автомобилей с дизельными двигателями рассчитывается с учетем следующих факторов:

  1. Год выпуска транспортного средства;
  2. Объем двигателя авто;
  3. Фиксированная ставка, зависящая от объема мотора: 75 евро – до 3.5 л, 150 евро – более 3.5 л.

Процесс растаможки электрокаров

Легализация автомобилей с электродвигателями несколько отличается от традиционных транспортных средств. Поскольку электрокары не загрязняют окружающую среду, отечественное законодательство более лояльно к таким авто, то есть процесс растаможки значительно упрощен.

Итак, до 2022 года оплата налога на добавленную стоимость и транспортной пошлины за ввезенный в Украину электромобиль не предусмотрена. Нужно будет только оплатить фиксированный акциз, который составляет 1 евро за 1 кВт объема двигателя авто. Помимо этого, предусмотрен пенсионный сбор, размер которого не превышает 5 процентов.

Важная информация о растаможке

При легализации автомобиля, пригнанного с других стран, стоит учитывать следующие моменты:

  • Оформление документов на авто осуществляется исключительно на будущего реального владельца ввезенного авто;
  • Если Вы приобрели авто в другом государстве, пользуясь услугами специальных компаний, пересечь украинскую границу все же придется самостоятельно;
  • В течении года с даты приобретения ТС продавать автомобиль другим лицам запрещено. В противном случае придется выплатить в пользу государства немалую сумму денег;
  • В течении одного года можно ввезти и растаможить не более одного автомобиля.

 

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Растаможка авто в Украине: ключевые особенности
Растаможка авто в Украине: ключевые особенности
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