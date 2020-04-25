Выбираем хороший синтезатор для учебы и профессиональной деятельности

Синтезатор – универсальный музыкальный инструмент, обладающий практически безграничными возможностями. Выделяется компактными размерами, способен заменить целый оркестр. Выбрать хороший синтезатор довольно просто в интернет-магазине Intermuzika. Сейчас доступно множество разнообразных моделей, представленных различными производителями. Особого внимания заслуживают устройства от Roland. Данный бренд специализируется на производстве высококачественных синтезаторов с широкими функциональными возможностями.

Как выбрать подходящую модель

Чтобы приобрести действительно добротный синтезатор, потребуется определиться со следующими важными характеристиками:

вес и габариты,

клавиатура,

полифония,

секвенсор,

сэмплирование,

экран,

интерфейсы.

Многие про вес и габариты совершенно забывают. Однако если в планах носить инструмент на репетиции или на другие мероприятия, пара лишних килограммов, сильно усложнят транспортировку.

Клавиатура

Сложнее всего определиться с клавиатурой. Она различается по количеству клавиш, чувствительности, материалу, подсветка. Количество клавиш может быть от 61 до 88. Можно встретить модели с 49 клавишами, но, как показывает практика, этого количества недостаточно для качественного воспроизведения музыки.

Выделяется несколько типов клавиш:

механические,

динамические,

сенсорные,

молоточковые.

Молоточковые для тех, кто активно учится игре на пианино или фортепиано. Динамические клавиши подходят для профессиональной деятельности, так как позволяют точно регулировать громкость звука. Сенсорные исключительно применяются на инструменте, применяемого в различных клубах. С их помощью легко микшировать различные мелодии.

Несколько рекомендаций по выбору

Если выбирается синтезатор для обучения, тогда выбираем модель на 88 клавиш с молоточковым механизмом. Среди дополнительного функционала – до 40 стилей автоматического сопровождения, полифония в 100 единиц. Для получения базовых навыков этого будет вполне достаточно.

Для профессиональных задач стоит покупать синтезатор на 61 клавишу. Воспроизведение звука аналоговое, клавиши динамические, полифония 200 и тембров 700. Кроме того, обязательно должен быть экран. Он существенно упростит работу с инструментом, позволит быстро вносить определенные изменения в настройки. В линейки синтезаторов Roland представлено несколько интересных моделей для профессиональной деятельности. Они обладают отличным функционалом и рассчитаны на активную концертную деятельность.