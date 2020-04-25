Выбираем хороший синтезатор для учебы и профессиональной деятельности

Синтезатор – универсальный музыкальный инструмент, обладающий практически безграничными возможностями. Выделяется компактными размерами, способен заменить целый оркестр. Выбрать хороший синтезатор довольно просто в интернет-магазине Intermuzika. Сейчас доступно множество разнообразных моделей, представленных различными производителями. Особого внимания заслуживают устройства от Roland. Данный бренд специализируется на производстве высококачественных синтезаторов с широкими функциональными возможностями.
Как выбрать подходящую модель
Чтобы приобрести действительно добротный синтезатор, потребуется определиться со следующими важными характеристиками:
- вес и габариты,
- клавиатура,
- полифония,
- секвенсор,
- сэмплирование,
- экран,
- интерфейсы.
Многие про вес и габариты совершенно забывают. Однако если в планах носить инструмент на репетиции или на другие мероприятия, пара лишних килограммов, сильно усложнят транспортировку.
Клавиатура
Сложнее всего определиться с клавиатурой. Она различается по количеству клавиш, чувствительности, материалу, подсветка. Количество клавиш может быть от 61 до 88. Можно встретить модели с 49 клавишами, но, как показывает практика, этого количества недостаточно для качественного воспроизведения музыки.
Выделяется несколько типов клавиш:
- механические,
- динамические,
- сенсорные,
- молоточковые.
Молоточковые для тех, кто активно учится игре на пианино или фортепиано. Динамические клавиши подходят для профессиональной деятельности, так как позволяют точно регулировать громкость звука. Сенсорные исключительно применяются на инструменте, применяемого в различных клубах. С их помощью легко микшировать различные мелодии.
Несколько рекомендаций по выбору
Если выбирается синтезатор для обучения, тогда выбираем модель на 88 клавиш с молоточковым механизмом. Среди дополнительного функционала – до 40 стилей автоматического сопровождения, полифония в 100 единиц. Для получения базовых навыков этого будет вполне достаточно.
Для профессиональных задач стоит покупать синтезатор на 61 клавишу. Воспроизведение звука аналоговое, клавиши динамические, полифония 200 и тембров 700. Кроме того, обязательно должен быть экран. Он существенно упростит работу с инструментом, позволит быстро вносить определенные изменения в настройки. В линейки синтезаторов Roland представлено несколько интересных моделей для профессиональной деятельности. Они обладают отличным функционалом и рассчитаны на активную концертную деятельность.