 

Jobmix: сервис, где соискатели и работодатели находят друг друга

Досуг Сегодня, 21:0045
Jobmix: сервис, где соискатели и работодатели находят друг друга

Каждой компании время от времени приходится заниматься поиском новых работников. Проще всего подать объявление о работе на специальном сервисе, дождаться откликов и выбрать наиболее соответствующих критериям отбора специалистов.

Как найти сотрудника

Если в штате вашей компании нет специального человека, ответственного за поиск персонала, то прежде, чем опубликовать объявление о потенциальном найме, ответьте на несколько вопросов. Ответы помогут сузить круг поиска и сэкономить время на ненужных собеседованиях.

Кто вам нужен

  • Фрилансер – непостоянная нагрузка и разные задачи.
  • Стажер – сотрудник, который возьмет на себя выполнение простых задач, разгрузив постоянных сотрудников.
  • Сотрудник на полную ставку.

Пропишите в объявлении предстоящий объем работы и требования, чтобы соискатель мог понять, по силам ли ему это или нет.

Не стоит в одном объявлении совмещать поиск сразу нескольких специалистов – так вы и соискателей запутаете, и поиски себе затрудните. Не лучшим решение будет обещать подробности по телефону – туманные формулировки отпугнут соискателей.

Сколько вы готовы платить

Вопрос деликатный:

  • установив сумму выше рыночной, вы привлечете внимание опытных специалистов и поток кандидатов в целом.
  • предложив среднюю, вы получите опытного работника.
  • занизив заработную плату, готовьтесь к длительным поискам – откликаться будут или начинающие специалисты, или люди вовсе без опыта.

Где искать кандидата: Jobmix – новый сервис поиска

Приняв к сведению опыт работы прочих аналогичных ресурсов, открылся новый перспективный сервис – Jobmix. Руководство портала хорошо знает, какие сложности и преграды могут ожидать и работодателя, и соискателя. Поэтому было принято решение создать принципиально новый сервис с легким и понятным интерфейсом и удобной системой фильтрации. Именно поэтому систему помещают ежемесячно огромное количество уникальных соискателей. Разместив здесь вакансию, вы быстро укомплектуете штат сотрудников.

Jobmix – это:

  • 1 500 000 – соискателей в месяц;
  • 1 300 000 подписчиков, о размещенной вакансии они будут уведомлены по электронной почте;
  • Гарантия доставки всех возможных откликов – резюме соискателей будут отображены в специальном личном разделе и на эл. почте.

Оценить удобство и эффективность сервиса Jobmix можно уже сейчас, воспользовавшись спецпредложением, – первая публикация бесплатна!

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