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Выбираем сезонные кроссовки

Кроссовки — это, пожалуй, самая универсальная и практичная обувь, которую создал человек. Кроссовки можно без проблем надеть как на серьёзную официальную встречу, так и для обычной повседневной прогулки. Если говорить про погоду, то кроссовки способны справиться абсолютно с любыми погодными условиями. Единственное, что подбор конкретной модели необходимо осуществлять по актуальному сезону. Давайте же подробно разберем модельный ряд кроссовок для зимы, лета, осени и весны.

кроссовки

Весна и осень

Эти два сезона имеют практически идентичную погоду. Периодические дожди с умеренным ветром и большим количеством слякоти требуют от кроссовок достаточно усредненные характеристики. Для весны и осени лучше отказаться от моделей из текстиля, а отдать предпочтение, например, кожаной обуви. Во-первых, кожу намного легче чистить. Во-вторых, текстильные модели не смогут предоставить нужное количество тепла, а вот кожа справится с этим без особых проблем.

Обратите внимание, что для весны и осени лучше всего отказаться от светлой обуви. Постоянная грязь просто не даст возможности спокойно передвигаться по городу, например, в белых кроссовках. Единственным исключением могут стать, пожалуй, детские кроссовки. Но это уже исключительно на усмотрение родителей.

детские кроссовки

Зима

Зимнее время всегда несет с собой холода и гололедицу. Поэтому в период зимы стоит выбирать утепленные варианты кроссовок. Лучше всего, если внутренняя часть обуви будет иметь специальную меховую вставку. В комбинации с теплыми носками даже самая суровая зима не станет угрозой для ваших ног.

В зимнее время оптимально носить обувь, например, из кожи или нубука. Такие материалы достаточно просты в уходе. Вдобавок они способны надежно фиксировать форму кроссовок, что особенно актуально при гололедице. Чем крепче обувь, тем меньше шансов поскользнуться.

Лето

Это время года представляет собой безграничный простор для выбора. Здесь кроссовки уже можно выбирать исключительно из собственных желаний. Разумеется, что лучше всего отдавать предпочтение вариантам из сеточки. Во-первых, это позволяет ногам постоянно проветриваться. Во-вторых, такая обувь всегда очень лёгкая, поэтому даже дальняя прогулка в таких кроссовках не покажется особо утомительной для вас.

Что касается цветовой гаммы, то тут опять же нет особых границ. Лучше придерживаться светлой обуви, чтобы лишний раз не палить ноги понапрасну. Вдобавок летом темные цвета могут выглядеть немного тускло, поэтому от тех же черных кроссовок лучше просто отказаться.

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Теги: news, новости, Украина, Кросовки, 7dniv, 7dnivinfo  
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