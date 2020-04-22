Идеальная палатка для отдыха с ребенком

Уже скоро начнется лето, поэтому нужно заранее планировать отдых 2020. Выбор вида отдыха занимает много времени, ведь хочется, чтобы летние каникулы ребенку запомнились, а после их окончания было на что жить. Одним из самых богатых на впечатления и бюджетных по финансам является отдых дикарем. Если вам по душе такой вариант, нужно позаботится, чтобы была как минимум одноместная палатка . Для семьи с маленьким ребенком подойдет прочная и влагостойкая палатка двухместная . Больше про палатки читайте в статье.

Размеры палатки

Отдых с палатками – увлекательное приключение для детей, но взрослым нужно многое предусмотреть, а главное ничего не забыть. Самое главное определиться с местом отдыха и датой, от этого, а также погодных условий будет зависеть выбор палатки.

Следующий важный критерий – количество человек, он определяет размер палатки. Многие слышали выражение одноместная палатка, двухместная. Рассмотрим детально все виды:

Одноместная палатка предназначена для одного человека, имеет небольшие габариты, не требует большой площади для установки. Единичка, как ее называют бывалые туристы, подойдет для тех, кто хочет жить сам с максимальным комфортом. Она более легкая и компактная. С другой стороны, нельзя раскидать вес палатки на других участников похода. Это не самый лучший вариант для семьи.

Палатка двухместная спокойно вмещает двух взрослых людей и маленького ребенка. Однако стоит учитывать вес и рост участников похода.

Палатка трехместная – то, что надо для небольшой семьи из 3-4 человек. По весу она конечно больше, но комфортно будет абсолютно всем.

Четырехместные модели – неплохой размер для путешествий, в такой палатке будет комфортная ночевка и вдвоем, и втроем и даже впятером. Тут прекрасно помещается небольшая компания.

Выбирая вместительность, нужно учитывать условия похода. Если это пеший поход на большие расстояния, то оптимальной в соотношении веса комфорта является двухместная модель.

Тем, кто едет на автомобиле, не приходится сильно размышлять над вопросом - как одеться на отдыхе, они все необходимое смогут привести с собой, также как функциональную палатку. При этом можно особо не думать о ее весе, ведь нести её на себе не требуется.

Родителя всегда думают о детях, поэтому им должно быть удобно, рассчитывать нужно место на человека около 70-80 см. Лучше если это будет общая палатка, чтобы мама всегда была рядом.

Назначение и сезонность палатки

Для различных видов и целей отдыха на природе нужно использовать разные виды палаток:

Если предполагается просто однодневный выезд за город, то можно ограничиться обычным тентом, в этом случае будет много места для детей и от дождя бдет хоть какое-то укрытие.

для пеших походов нужна легкая, прочная и удобная палатка, особенно если он займет несколько дней.

Автомобильные поездки будут предполагать несколько отличные требования к «мобильному дому». Не будет ограничений по весу, поэтому просторная высокая палатка с тамбурами и двумя комнатами с водоотталкивающей тентом будет в этом случае лучшим выбором. При этом не нужно пренебрегать вентиляцией.

Легкий тент с силиконовой пропиткой практически не будет пропускать воздух и может покрываться влагой изнутри от конденсата, поэтому для лета точно не подойдет. Рекомендуем выбирать двухслойные палатки, они имеют специальные прослойки, которые используются для отвода влаги, поэтому сами туристы остаются сухими и поддерживается оптимальный температурный баланс

Для теплой погоды важна вентиляция, которую обеспечат окна и вход в палатку. Вход может быть один или несколько. Для небольшой семьи достаточно одного. Также нужно учитывать водопроницаемость материала, удобную конструкцию, позволяющую оперативно собрать и разобрать палатку. Покупать ее лучше всего в специализированных магазинах, где можно получить не только гарантию, но и профессиональную консультацию.

О чем еще нужно позаботится?

Когда палатка выбрана, нужно позаботится о других принадлежностях, которые можно внести в такой длинный список: рюкзак туристического типа, спальник, коврик,аптечка, еда, посуда, одежда, фонарики, зарядные устройства, спички, мяч, бадминтон и другие полезные вещи. Важно предусмотреть правильный рацион питания для всей семьи, лучше брать с собой крупы, овощи, фрукты, орехи.

Для ребенка конечно же важен комфорт, но не меньшую роль играет безопасность и интересное времяпрепровождение. Поэтому заранее нужно выбрать место отдыха, изучить его особенность. Можно придумать увлекательные игры, подключать ребенка к совместной работе, например собрать хворост, приготовить еду и другие занятия.

Ваш семейный отдых 2020 будет самым лучшим, если правильно подготовиться.