 

Идеальная палатка для отдыха с ребенком

Досуг Сегодня, 22:2248
Идеальная палатка для отдыха с ребенком

Уже скоро начнется лето, поэтому нужно заранее планировать отдых 2020. Выбор вида отдыха занимает много времени, ведь хочется, чтобы летние каникулы ребенку запомнились, а после их окончания было на что жить. Одним из самых богатых на впечатления и бюджетных по финансам является отдых дикарем. Если вам по душе такой вариант, нужно позаботится, чтобы была как минимум одноместная палатка. Для семьи с маленьким ребенком подойдет прочная и влагостойкая палатка двухместная. Больше про палатки читайте в статье.

Размеры палатки

Отдых с палатками – увлекательное приключение для детей, но взрослым нужно многое предусмотреть, а главное ничего не забыть. Самое главное определиться с местом отдыха и датой, от этого, а также погодных условий будет зависеть выбор палатки.

Следующий важный критерий – количество человек, он определяет размер палатки. Многие слышали выражение одноместная палатка, двухместная. Рассмотрим детально все виды:

  • Одноместная палатка предназначена для одного человека, имеет небольшие габариты, не требует большой площади для установки. Единичка, как ее называют бывалые туристы, подойдет для тех, кто хочет жить сам с максимальным комфортом. Она более легкая и компактная. С другой стороны, нельзя раскидать вес палатки на других участников похода. Это не самый лучший вариант для семьи.

  • Палатка двухместная спокойно вмещает двух взрослых людей и маленького ребенка. Однако стоит учитывать вес и рост участников похода.

  • Палатка трехместная – то, что надо для небольшой семьи из 3-4 человек. По весу она конечно больше, но комфортно будет абсолютно всем.

  • Четырехместные модели – неплохой размер для путешествий, в такой палатке будет комфортная ночевка и вдвоем, и втроем и даже впятером. Тут прекрасно помещается небольшая компания.

Выбирая вместительность, нужно учитывать условия похода. Если это пеший поход на большие расстояния, то оптимальной в соотношении веса комфорта является двухместная модель.

Тем, кто едет на автомобиле, не приходится сильно размышлять над вопросом - как одеться на отдыхе, они все необходимое смогут привести с собой, также как функциональную палатку. При этом можно особо не думать о ее весе, ведь нести её на себе не требуется.

Родителя всегда думают о детях, поэтому им должно быть удобно, рассчитывать нужно место на человека около 70-80 см. Лучше если это будет общая палатка, чтобы мама всегда была рядом.

Назначение и сезонность палатки

Для различных видов и целей отдыха на природе нужно использовать разные виды палаток:

  • Если предполагается просто однодневный выезд за город, то можно ограничиться обычным тентом, в этом случае будет много места для детей и от дождя бдет хоть какое-то укрытие.

  • для пеших походов нужна легкая, прочная и удобная палатка, особенно если он займет несколько дней.

  • Автомобильные поездки будут предполагать несколько отличные требования к «мобильному дому». Не будет ограничений по весу, поэтому просторная высокая палатка с тамбурами и двумя комнатами с водоотталкивающей тентом будет в этом случае лучшим выбором. При этом не нужно пренебрегать вентиляцией.

Легкий тент с силиконовой пропиткой практически не будет пропускать воздух и может покрываться влагой изнутри от конденсата, поэтому для лета точно не подойдет. Рекомендуем выбирать двухслойные палатки, они имеют специальные прослойки, которые используются для отвода влаги, поэтому сами туристы остаются сухими и поддерживается оптимальный температурный баланс

Для теплой погоды важна вентиляция, которую обеспечат окна и вход в палатку. Вход может быть один или несколько. Для небольшой семьи достаточно одного. Также нужно учитывать водопроницаемость материала, удобную конструкцию, позволяющую оперативно собрать и разобрать палатку. Покупать ее лучше всего в специализированных магазинах, где можно получить не только гарантию, но и профессиональную консультацию.

О чем еще нужно позаботится?

Когда палатка выбрана, нужно позаботится о других принадлежностях, которые можно внести в такой длинный список: рюкзак туристического типа, спальник, коврик,аптечка, еда, посуда, одежда, фонарики, зарядные устройства, спички, мяч, бадминтон и другие полезные вещи. Важно предусмотреть правильный рацион питания для всей семьи, лучше брать с собой крупы, овощи, фрукты, орехи.

Для ребенка конечно же важен комфорт, но не меньшую роль играет безопасность и интересное времяпрепровождение. Поэтому заранее нужно выбрать место отдыха, изучить его особенность. Можно придумать увлекательные игры, подключать ребенка к совместной работе, например собрать хворост, приготовить еду и другие занятия.

Ваш семейный отдых 2020 будет самым лучшим, если правильно подготовиться.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, 7dniv, Палатка, отдых с ребенком  
Идеальная палатка для отдыха с ребенком
Идеальная палатка для отдыха с ребенком
Строгие ограничения для пенсионеров во время карантина и как быть одиноким людям старшего возраста
Строгие ограничения для пенсионеров во время карантина и как быть одиноким людям старшего возраста
Гороскоп на сегодня (12.05.20)
Гороскоп на сегодня (12.05.20)
Какие сегодня праздники, события - 12 Мая
Какие сегодня праздники, события - 12 Мая
Выбираем сезонные кроссовки
Выбираем сезонные кроссовки
Гороскоп на сегодня (11.05.20)
Гороскоп на сегодня (11.05.20)
Какие сегодня праздники, события - 11 Мая
Какие сегодня праздники, события - 11 Мая
Jobmix: сервис, где соискатели и работодатели находят друг друга
Jobmix: сервис, где соискатели и работодатели находят друг друга
Гороскоп на сегодня (10.05.20)
Гороскоп на сегодня (10.05.20)
Какие сегодня праздники, события - 10 Мая
Какие сегодня праздники, события - 10 Мая
Ремонт кондиционеров Самсунг
Ремонт кондиционеров Самсунг
Выбираем хороший синтезатор для учебы и профессиональной деятельности
Выбираем хороший синтезатор для учебы и профессиональной деятельности

Новости по теме

Внешний жесткий диск: как выбрать подходящий накопитель
Внешний жесткий диск: как выбрать подходящий накопитель
22-апр-2020, 17:05
Какой размер экрана ноутбука вам подходит?
Какой размер экрана ноутбука вам подходит?
21-апр-2020, 18:28
Пасхе быть! В УПЦ решили, как будут праздновать главный христианский праздник
Пасхе быть! В УПЦ решили, как будут праздновать главный христианский праздник
1-апр-2020, 12:25
Летние шины: правильный выбор
Летние шины: правильный выбор
25-мар-2020, 08:56
Как выбрать матрас?
Как выбрать матрас?
23-мар-2020, 13:48

Последние новости

21:33
Политика
Поднимать тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году не будут - Шмыгаль
21:23
Политика
За задержку надбавок медикам уволили замглавы Одесской ОГА
20:18
Политика
По делу о расстрелах на Майдане заочно арестован Янукович
19:08
События
Америка остается эпицентром пандемии коронавируса
16:41
События
В Киеве на территории воинской части погиб военный
16:39
Политика
Стратегию нацбезопасности утвердил президент Польши - Россию назвали основной угрозой
16:33
События
Трехмесячный младенец заразился коронавирусом в Киеве
16:29
События
Когда отменят проезд в транспорте по спецбилетам рассказали в КГГА
16:27
События
На второе место по числу больных коронавирусом вышла Россия
16:25
Политика
Подозреваемым в деле о мошенничестве и взятке остается Грымчак
16:23
События
Об открытии парикмахерских и салонов красоты приняли решение во Львове
16:20
Политика
Дело против Грымчака закрыло НАБУ
16:13
События
Работу общественного транспорта частично возобновили в Ивано-Франковске
16:11
Политика
"Не предполагаем, что надо будет снова вводить полный локдаун" - заявил Шмыгаль
16:09
События
Утечку данных миллионов украинцев через Telegram расследует СБУ
16:08
Политика
Продлить действие налоговых льгот на период карантина рекомендуют Раде
15:43
События
За сутки в мире почти 65 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
15:38
События
Общегородское тестирование на коронавирус в течение 10 дней проведут в Ухане
15:33
Политика
Ввести новые санкции против России призвали в США
11:17
События
Когда Украина сможет открыть границы рассказали в Минздраве

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 10.05 (состоянием на 09:00)8207
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.05 (состоянием на 09:00)2070
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ566
Заболеваемость коронавирусом резко возросла в Черновицкой области242
До конца мая ожидается решение относительно "Северного потока 2"201
У берегов Африки похитили с судна экипаж, в составе которого мог быть украинец182
Смягчение карантина 11 мая - что уже откроется завтра182

Досуг

Идеальная палатка для отдыха с ребенком
Идеальная палатка для отдыха с ребенком
Уже скоро начнется лето, поэтому нужно заранее планировать отдых 2020. Одним из самых богатых на впечатления и бюджетных по финансам является отдых дикарем. Если вам по душе такой вариант, нужно позаботится о палатке, читайте далее в статье.
Сегодня, 22:2249
Строгие ограничения для пенсионеров во время карантина и как быть одиноким людям старшего возраста
Строгие ограничения для пенсионеров во время карантина и как быть одиноким людям старшего возраста
Карантин, связанный с эпидемией коронавируса в Украине, затронул каждого, но самые большие ограничения коснулись людей пенсионного возраста. Именно те, кому больше 60 лет находятся в зоне наибольшего риска развития осложнений при заражении вирусом COVID-19.
Сегодня, 15:45155
Выбираем сезонные кроссовки
Выбираем сезонные кроссовки
Кроссовки — это, пожалуй, самая универсальная и практичная обувь, которую создал человек. Кроссовки можно без проблем надеть как на серьёзную официальную встречу, так и для обычной повседневной прогулки.
Вчера, 13:58208
Jobmix: сервис, где соискатели и работодатели находят друг друга
Jobmix: сервис, где соискатели и работодатели находят друг друга
Рассказываем, как найти своего сотрудника на примере нового сервиса поиска работы – Jobmix.net.
10-мая-2020, 21:00199
Ремонт кондиционеров Самсунг
Ремонт кондиционеров Самсунг
Кондиционер – очень полезный и часто незаменимый прибор, позволяющий, во-первых, охладить воздух в жаркие летние дни, а во-вторых,  нагреть его в осенние и зимние холода. Помимо этого, прибор также используют для вентиляции или осушения помещения.
9-мая-2020, 19:07132
Выбираем хороший синтезатор для учебы и профессиональной деятельности
Выбираем хороший синтезатор для учебы и профессиональной деятельности
Синтезатор – универсальный музыкальный инструмент, обладающий практически безграничными возможностями.
9-мая-2020, 16:48246

События

Америка остается эпицентром пандемии коронавируса
Америка остается эпицентром пандемии коронавируса
Также эксперты отмечают рост заболеваний в Африке
Сегодня, 19:08111
В Киеве на территории воинской части погиб военный
В Киеве на территории воинской части погиб военный
Военного обнаружили с огнестрельным ранением
Сегодня, 16:4177
Трехмесячный младенец заразился коронавирусом в Киеве
Трехмесячный младенец заразился коронавирусом в Киеве
Кроме того, в столице заболели трое детей 10-12 лет
Сегодня, 16:3381
Когда отменят проезд в транспорте по спецбилетам рассказали в КГГА
Когда отменят проезд в транспорте по спецбилетам рассказали в КГГА
Сейчас проезд в транспорте пока возможен только при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты
Сегодня, 16:29102
На второе место по числу больных коронавирусом вышла Россия
На второе место по числу больных коронавирусом вышла Россия
В России зафиксировали более 230 тыс. случаев
Сегодня, 16:27112
Об открытии парикмахерских и салонов красоты приняли решение во Львове
Об открытии парикмахерских и салонов красоты приняли решение во Львове
За последние сутки в области зафиксировали 27 случаев коронавируса
Сегодня, 16:2368
7 Днів